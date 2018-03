Ablinger sieht in Digitalisierung die Ermächtigung, sich in öffentlichen Diskurs einzumischen

Bei der Versorgung der Menschen mit Breitbandinternet ist die öffentliche Hand gefragt. Das sagte SPÖ-Kultursprecherin Sonja Ablinger am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion, die sich der Beantwortung der Frage "Kultur für wen? Strategien zur Förderung kultureller Teilhabe" widmete. "Wenn im 21. Jahrhundert die Anbindung ans Internet eine zentrale Bedeutung bekommt, weil ja erst der niedrigschwellige Zugang Möglichkeiten zu neuen Formen der Teilhabe und Teilnahme schafft, muss der öffentliche Versorgungsauftrag neu formuliert werden", so Ablinger. ****

Die SPÖ-Kultursprecherin führte weiter aus: "So wie die Öffentlichkeit die Mobilitätsnetze von Straße, Schiene und Telefon oder Anschlüsse an Strom, Heizung und Kanal garantiert, müsste auch die Versorgungssicherheit mit leistbaren Breitbandinternet-Technologien zur Aufgabe der öffentlichen Hand gehören." Es gehe darum, wie wir die Potentiale der Kommunikationstechnologien nützen, damit sich immer mehr Menschen an politischen Aushandlungsprozessen beteiligen, so Ablinger.

"Das Internet schafft Möglichkeiten. Wir verstehen Kulturpolitik auch als Ermächtigung, sich auszudrücken, den eigenen Anliegen eine Bühne, eine Ausdrucksform zu geben. Die Digitalisierung schafft vor diesem Hintergrund ganz neue Möglichkeiten, stellt aber auch die Politik vor Herausforderungen", betonte die SPÖ-Kultursprecherin.

Bei der gut besuchten Veranstaltung, zu der die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik geladen hatte, sprachen auch Ülkü Akbaba, Regisseurin und Theater- und Medienwissenschafterin, Gabi Gerbasits von der IG Kultur, Hilde Hawlicek, Bundesministerin a.D., Ernst Woller, Vorsitzender der Wiener SPÖ-Bildung und Norbert Sievers, Geschäftsführer der Deutschen Kulturpolitischen Gesellschaft. Durch die - durchaus hitzige - Diskussion führte Michael Wimmer von Educult. (Schluss) bj/mb

