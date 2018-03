vida: Beschäftigte in Privatkrankenanstalten erhalten um 2 Prozent mehr Lohn

Wien (OTS/ÖGB) - Nach mehreren intensiven Verhandlungsrunden erreichte die Gewerkschaft vida einen soliden KV-Abschluss für die rund 15.000 Beschäftigten in Privatkrankenanstalten. Mit 1. Jänner 2011 steigen die Löhne und Gehälter um durchschnittlich 2 Prozent. Die Zulagen und Kostenersätze für Verpflegung werden um 1,7 Prozent erhöht.++++

Darüber hinaus setzte sich die Gewerkschaft vida erfolgreich für rahmenrechtliche Verbesserungen im Kollektivvertrag ein. Ein großer Erfolg, vor allem in Hinblick auf die hohe Frauenbeschäftigung in der Branche sei etwa die Anrechnung der Elternkarenz. Willibald Steinkellner, stellvertretender vida-Vorsitzender erklärt: "Durch Berufsunterbrechungen in Folge von Karenzzeiten können Vorrückungen oft ein gesamtes Erwerbsleben nicht mehr aufgeholt werden. Die Anrechnung der Elternkarenz ist daher ein effektives Mittel zur Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeitswelt und ein weiterer wichtiger Schritt, um die Lohnschere zu schließen." Zeiten der Elternkarenz werden ab 1. Jänner 2011 für die Lohn- bzw. Gehaltseinstufung und das Jubiläumsgeld im Ausmaß von bis zu zwei Jahren angerechnet.

