Berlakovich: Schutz unserer Wälder wichtiger Beitrag zum Klimaschutz

Aktivitäten im Internationalen Jahr des Waldes 2011 setzen verstärkt auf Bewusstseinsbildung und nachhaltige Waldbewirtschaftung - UN-Waldforum bis 4. Februar in NY

Wien (OTS) - Österreich hat international eine Vorreiterrolle,

wenn es um die Bedeutung des Waldes geht. Bei der derzeitigen Sitzung des Waldforums der Vereinten Nationen (UNFF) in New York bringt Österreich seine Anliegen ein. Umweltminister Niki Berlakovich:

"Österreich besteht zu 50 Prozent aus Waldfläche. Unser Know-how über nachhaltige Waldbewirtschaftung, die Bedeutung des Waldes für die Artenvielfalt und als Wirtschaftsfaktor ist enorm, es ist wichtig, hier international in einem aktiven Wissens- und Informationsaustausch zu stehen. Wir brauchen unsere intakten Waldflächen für den Schutz des Weltklimas und für unsere nachhaltige Energieversorgung. Hier ist Österreich vorne mit dabei: wir liegen beim Einsatz von Biomasse EU-weit an vierter Stelle", zeigt Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich das österreichische Potenzial auf. Das UN-Treffen steht unter dem Generalthema "Wälder für die Menschen, als Lebensgrundlage und zur Armutsbekämpfung".

Die Sitzung des Waldforums der Vereinten Nationen gilt gleichzeitig als Startschuss für das Internationale Jahr des Waldes. Bei der Auftaktveranstaltung wird es auch eine Ministererklärung zum Generalthema geben. Das Internationale Jahr des Waldes 2011 soll durch vielfältige Aktivitäten die ökologische, ökonomische und soziale Bedeutung des Waldes mehr in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken, Bewusstsein schaffen und verstärkt Informationen anbieten.

"Auch in Österreich führen wir 2011 zahlreiche und vielfältige Aktivitäten zum Jahr des Waldes durch. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Schutzwald & Naturgefahren, Ökosystemare Leistungen des Waldes, Wirtschaftsfaktor Wald und Energie aus Holz. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt unserer intakten Naturlandschaft auch für nachkommende Generationen", unterstreicht Landwirtschafts- und Umweltminister Niki Berlakovich abschließend.

