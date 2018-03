Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von David Hasselhoff bis Tina Rauch

St. Pölten (OTS/NLK) - "The Hoff Is Back" heißt es morgen, Donnerstag, 3. Februar, ab 20 Uhr in der Arena Nova in Wiener Neustadt: Begleitet von einem zehnköpfigen Orchester, TänzerInnen und einem Chor, gibt der Seriendarsteller der achtziger und neunziger Jahre mit einer Show à la Las Vegas sein Comeback. Nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/223 60-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Im Festspielhaus St. Pölten spielt das seit 2007 bestehende Ensemble Spira Mirabilis rund um die junge florentinische Geigerin Lorenza Borrani am Freitag, 4. Februar, ab 19.30 Uhr in der Box unter dem Titel "Schubert-Oktett" Franz Schuberts großes Oktett für Streicher und Bläser D 803. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-222, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Samstag, 5. Februar, lädt die Resonanz-Bühne Artefakt in Mistelbach ab 20 Uhr zur "Edelbrand Records Night" mit Propella, The Nintendos und Ship Cracking Guns. Nähere Informationen und Karten bei der Kunst- und Kulturplattform Artefakt unter 0680/218 50 90, e-mail team @ artefakt-kultur.at und www.artefakt-kultur.at.

Schließlich nimmt Tina Rauch am Samstag, 5. Februar, ab 20 Uhr in der Bühne Mayer in Mödling ihr Publikum mit auf einen Streifzug durch die Jahrzehnte der Countrymusic: "Country & Balladen" bringt neben Hits der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre auch einen Rückblick auf ihre Anfangszeiten, die allerersten Songs, Anekdoten und G'schichterln. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Mayer in Mödling unter 02236/244 81, e-mail mayer.moedling @ kabsi.at und www.mautwirtshaus.at.

