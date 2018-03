Strasser zu EU-Fluggastdaten: Europa ist nicht Amerika

EU-Passenger-Name-Record-System nur, wenn es auch Mehrwert für die EU bringt

Brüssel, 02. Februar 2011 (OTS) "Europa und Amerika haben nicht immer dieselben Anforderungen im Sicherheitsbereich. Daher muss ein mögliches EU-PNR System auf bewährten europäischen Standards aufbauen und darf nicht blind dem US-Fluggastdatensystem folgen",

so ÖVP-Delegationsleiter Dr. Ernst Strasser anlässlich der heutigen Vorstellung des Gesetzesentwurfs für ein EU-Passenger Name Record -System durch Kommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. ****

Durch ein EU-PNR-System würde erstmals eine Harmonisierung des Umgangs mit PNR-Daten unter den Mitgliedsstaaten stattfinden. "Eine der wichtigsten Aufgaben der Kommission ist aber klar aufzuzeigen, dass eine derartige Sammlung und Verwendung persönlicher Daten einen Mehrwert bringt: Es muss dargelegt werden, dass die Einführung eines EU-PNR-Systems die EU wirklich sicherer macht und nicht nur eine weitere Sammlung von persönlichen Daten darstellt", so Strasser abschließend.

