BZÖ-Grosz: BZÖ wird Veröffentlichungspflicht für RH-Berichte der Kammern beantragen!

Steirische Wirtschaftskammer vertuschte RH-Bericht seit vorigen Sommer - weitere parlamentarische Anfrage des BZÖ an VP-Wirtschaftsminister Mitterlehner

Graz/Wien (OTS) - Das BZÖ wird eine Veröffentlichungspflicht für Rechnungshofsprüfberichte der Kammern im Nationalrat beantragen und verlangen, so der steirische BZÖ-Chef und Rechnungshofsprecher Abg. Gerald Grosz in einer Reaktion auf einen Vertuschungsskandal innerhalb der steirischen Wirtschaftskammer. Seit Sommer vorigen Jahres liege das Prüfergebnis des Rechnungshofes über die Gebarung der steirischen Wirtschaftskammer vor, nur durch die zufällige Veröffentlichung in einer Zeitung habe dieser Bericht nun das Licht der Öffentlichkeit erblickt.

Der BZÖ-Rechnungshofsprecher wird diese "Gepflogenheit" heute zum Thema des parlamentarischen Rechnungshofausschusses machen. "Es trifft sich gut, dass wir heute einen Rechnungshofausschuss mit Rechnungshofpräsident Dr. Josef Moser im Nationalrat abhalten. Im Zuge der Aussprache über Verbesserungen der Prüfmöglichkeiten werden wir diesen steirischen Skandalfall umfassend thematisieren", kündigt Grosz entsprechende Initiativen an.

"Es kann doch nicht sein, dass man es hier dem Bock überlässt, den Bericht über die Schäden des von ihm ruinierten Gartens zu veröffentlichen. Es besteht eine grundsätzliche Veröffentlichungspflicht der Berichte durch die geprüfte Kammer selbst, diese wurde offenbar verletzt. Auch hier werden wir eine parlamentarische Anfrage an das Aufsichtsorgan der steirischen Wirtschaftskammer, ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner, einbringen. Dieser von Hainzl in der steirischen Wirtschaftskammer angerichtete Saustall gehört ausgemistet, die Kammermitglieder haben genug von diesen Skandalen und mit ihren Zwangsmitgliedschaften genug in diesen Privilegiensumpf gezahlt", verspricht der steirische BZÖ-Chef umfassende Aufklärung.

