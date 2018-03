DPC führt .tel-Domains für Kunden und zur internen Nutzung ein

London

(http://telnic.tel), der Registry-Operator der .tel-Top Level Domain (TLD), gab heute bekannt, dass der führende Anbieter von Auskunftsdiensten auf den Philippinen, Directories Philippines Corporation (DPC - http://www.dpc.ph), .tel-Domains im Rahmen seiner Werbedienstleistungspakete anbieten wird.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1989 hat sich DPC zum dominierenden Marktführer in der Branche der Verzeichniswerbung auf den Philippinen entwickelt und ist heute führender Anbieter für Werbung in den Gelben Seiten. 2010 veröffentlichte DPC 28 Teilnehmerverzeichnisse. Das Unternehmen bietet zudem kreative Lösungen wie den innovativen Lifestyle-Ratgeber http://juice.ph, bei denen die Plattformen sozialer Medien zum Einsatz kommen. Die DPC wird ihren Kunden und Mitarbeitern künftig .tel-Domains zur Verfügung stellen. Damit verfügen diese über einen Kontaktpunkt, der für die mobile Nutzung optimiert ist, und ein integriertes Kommunikationsdrehkreuz zur Präsentation von Investitionen in soziale Medien für seine Kunden.

Ricardo Bautista, President der DPC, erklärte: "Die DPC arbeitet an der Entwicklung neuer, wichtiger und überzeugender kommerzieller Suchmöglichkeiten, die selbst jene Menschen anspricht, die nicht zu den üblichen Nutzern und Werbetreibenden der Gelben Seiten gehören. Wir halten .tel für eine strategische Ergänzung zu unserem neuen Angebot, das wir "Gelbe Seiten 2.0" nennen - die nächste Generation der Gelben Seiten."

Khashayar Mahdavi, CEO von Telnic, meinte: "Die DPC gehört bei der Bereitstellung von Innovationen zu den führenden Unternehmen in der Branche der Verzeichnisanbieter. Wir freuen uns sehr, dass sie den Wert der .tel-Domain erkennt: leichtere Entdeckbarkeit, Informationen in Echtzeit und Informationen in Formaten, die für alle mit dem Internet verbundenen Geräte angemessen sind."

Im Rahmen der Markteinführung werden alle DPC-Mitarbeiter eine .tel-Domain mit ihrem eigenen Namen erhalten. Domingo Angelo B. Lopez, Vice President für New Media Services bei DPC, fügte hinzu:

"DPC glaubt als Unternehmen an umwälzende Innovationen. Also werden wir mit gutem Beispiel vorangehen und jeden DPC-Mitarbeiter mit einer eigenen .tel-Domain ausstatten. So können unsere Mitarbeiter die anwenderfreundliche Funktion nutzen, bei der alle Kontaktinformationen über eine leicht zu merkende Adresse mitgeteilt werden können.

Über DPC: http://www.dpc.ph/dpc_internet.htm

Über Telnic: http://about.telnic.tel

Ansprechpartner Medien: Justin Hayward, Telnic Limited http://justin.tel

