Weibliche Legion schürzt die Lippen in einem Versuch, den Weltrekord im Küssen zu brechen - Online-Dating-Portal setzt einen Wohltätigkeitspreis beim Kusswettbewerb aus

Odessa, Ukraine (ots/PRNewswire) - GUINNESS WORLD

RECORDS(TM) verleiht einen Hauch Spannung, wenn der Online-Dating-Gigant Anastasia International, der männliche Singles aus der ganzen Welt mit zur Verfügung stehenden Frauen aus Russland und den GUS-Ländern zwecks Dating und Romantik zusammenbringt, als Gastgeber bei einer Veranstaltung fungiert, bei der der Versuch unternommen wird, den Weltrekord für die meisten innerhalb einer Minute empfangenen Küsse (Most Kisses Received in One Minute) zu brechen. Die Veranstaltung findet am 12. Februar 2011 während der Anastasia's Valentine's Romance Tour (

http://www.anastasiadate.com/Pages/Tours/TourOrder.aspx?tourID=425)

im ukrainischen Odessa statt, wo die Teilnahme hunderter hinreissender Slawinnen geplant ist.

Ein auserwählter Glückspilz wird nach einer Flut von Küssen von üppigen Lippen atemlos und mit Lippenstift verschmiert dastehen. Das Ziel liegt darin, den bestehenden Rekord von 112 Küssen zu brechen, den Deborah Gist aus Washington, D.C. im Jahr 2009 aufgestellt hatte. Die genaue Planung des gewagten Unternehmens ist zurzeit geheim, aber für das Valentinstag-Event werden alle kreativen Register gezogen, um einen zarten Sieg zu garantieren.

Bei dem Event wird Geld für das ukrainische Rote Kreuz, das sich um Waisen und Strassenkinder kümmert, gesammelt.

Küss mich, Kätchen!

Dank der Party-Atmosphäre und dem schillernden Strandschauplatz an der ukrainischen Schwarzmeerküste gilt Odessa (

http://anastasiasblackbook.com/on_the_ground/city_of_women/) als

idealer Veranstaltungsort, um genau diesen speziellen "GUINNESS WORLD RECORDS(TM )"-Titel zu erringen. Die Stadt ist in der ganzen Welt für ihre tausende ausserordentlichen Schönheiten berühmt, die ein liebevolles Temperament mit Erfolgsstreben vereinen und im Ruf stehen, die sanftesten Küsserinnen überhaupt zu sein. Diese lippensynchrone Herausforderung ist deshalb einzigartig, weil nie zuvor so viele ukrainische Frauen versucht haben, den Weltrekord im Küssen zu brechen.

Anastasia hat eine grosse Anzahl örtlicher Regierungsbeamter in den Club Yo! in Odessa eingeladen, um das atemberaubende Event mitzuerleben. GUINNESS WORLD RECORDS(TM) verleiht dem Rekordversuch weiteres Prestige durch einen verfügbaren Preisrichter, der sein Amt ausübt und dafür sorgt, dass nur in akezptabler Weise geküsst wird.

Der Versuch, einen neuen Weltrekord aufzustellen, ist ein aufreizender "Appetithappen" für den Schönheitswettbewerb Anastasia's Miss Valentine's Beauty Pageant (

http://anastasiamissvalentine.com/), der am folgenden Tag im

benachbarten Nikolajew abgehalten wird. Odessas aktionsreicher Kusswettbewerb verspricht ein glänzendes Valentinstagswochenende, an dem ein Liebestrunkener es in die GUINNESS WORLD RECORDS(TM) schaffen soll.

Anastasias Wohltätigkeitsspende an das ukrainische Rote Kreuz wird von einem Teil der Einnahmen ihres Valentine's Weekend Live-Chat-a-Thon

(http://www.anastasiadate.com/livechatdescription.html) kommen. Hinzu

kommen Sammlungen auf dem Gelände an dem Tag, an dem der Kusswettbewerb veranstaltet wird.

ÜBER ANASTASIA

Anastasia ist die branchenführende Introduction and Romance Tour Company, die männliche Singles mit Frauen aus Russland und den GUS-Ländern, Asien, Lateinamerika und Afrika zwecks Partnervermitlung und Heirat zusammenbringt. Zu den Anastasia-Websites gehören AnastasiaDate.com, AmoLatina.com, AsianBeauties.com und AfricaBeauties, die zusammen von mehr als 150 Millionen Online-Besuchern im Jahr besucht werden, die täglich vor Ort über 2,5 Millionen Briefe austauschen. Anastasia wurde in einer Reihe hochrangiger Zeitschriften, Magazinen, Blogs, Online-Publikationen und Fernseh-Shows sowie Dokumentationen vorgestellt, die weltweit zu sehen waren. Erfahren Sie mehr über Anastasia unter:

http://www.anastasiasites.com.

Medienkontakt: Larry Cervantes +7(495)775-15-43 pr @ anastasiadate.com

http://www.anastasiasites.com

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Medienkontakt: Larry Cervantes,

+7(495)775-15-43,pr @ anastasiadate.com