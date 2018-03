Thema für 2011: "Das Leben in den Wäldern"

Bayer und UNEP starten den 20. Kinder-Umweltmalwettbewerb - Alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können teilnehmen - Einreichungen sind bis zum 15. April 2011 möglich

Wien (OTS) - Bayer und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) laden alle Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren zur Teilnahme am 20. Internationalen Kindermalwettbewerb ein - das Thema lautet: "Das Leben in den Wäldern".

Einreichungen sind bis zum 15. April 2011 beim UNEP-Regionalbüro in Genf möglich.

Wie in den vergangenen Jahren winken den globalen Siegern und den Gewinnern in den Weltregionen Europa, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika und Karibik, Westasien sowie Asien-Pazifik wieder attraktive Geld- und Sachpreise, unter anderem eine Reise zusammen mit einer Begleitperson zur feierlichen Preisverleihung.

Die Kinder in aller Welt sind aufgerufen, ihre Vorstellungen vom natürlichen Lebensraum von Tieren und Pflanzen zu Papier zu bringen.

Die wichtigsten Kriterien für die Teilnahme am Malwettbewerb:

Alter 6 bis 14 Jahre (Stichtag: 5. Juni 2011)

Die Bilder müssen das Format DIN A4 oder A3 haben

Auf der Rückseite sind Vor- und Nachname, Alter, Adresse, Telefon und gegebenenfalls Mailadresse des Teilnehmers oder Erziehungsberechtigten anzugeben

Keine Gruppen- oder Gemeinschaftsarbeiten und -bilder, jedes Kind malt sein eigenes

Die Malmaterialien sind frei wählbar

Die Bilder dürfen zu keinem anderen Malwettbewerb eingesandt worden sein

Die Preisverleihung findet Mitte 2011 statt. Einzureichen sind die Bilder bis spätestens 15. April 2011 beim UNEP-Regionalbüro:

United Nations Environment Programme (UNEP)

Regional Office for Europe

International Environment House, 11-13 Chemin des Anémones

1219 Châtelaine-Genf

Schweiz

Zur Bildergalerie mit allen prämierten Bildern gelangen Sie hier:

www.kindermalwettbewerb.bayer.de

Weitere Informationen zur Bayer-UNEP-Partnerschaft finden Sie bei:

www.unep.bayer.de

Für Social Media-Nutzer:

Folgen Sie uns auf Twitter unter: twitter.com/Bayer_SD

Besuchen Sie uns auf Facebook unter:

www.facebook.com/BayerSustainability

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rückfragen & Kontakt:

Helene Einramhof-Florian, Tel.: 0043/1/71146-2221

E-Mail: helene.einramhof-florian @ bayer.at