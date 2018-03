Regner stimmte für nachhaltige und sichere Pensionen, aber gegen Sozialabbau

SPÖ-Europaabgeordnete kritisiert "konservative Glorifizierung der betrieblichen Säule"

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner, Mitglied im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, sieht nach der Abstimmung über das Grünbuch mit dem Titel "Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme" von gestern Abend noch wesentlichen Korrekturbedarf. "Es ist die erste Säule des Pensionssystems - die öffentliche Absicherung - zu schwach verankert. Die konservative Berichterstatterin Ria Oomen-Ruijten hat leider die Glorifizierung der zweiten betrieblichen Säule durch die konservative EU-Kommission zu stark übernommen", kritisiert Regner. ****

Als einen wesentlichen Fortschritt wertet Regner den Schritt zu einer europaweiten verbesserten Anerkennung von Pensionsrechten. Regner:

"Die zunehmende Mobilität am Arbeitsmarkt macht es dringend notwendig, dass es eine klare und faire Anrechnung von Pensionszeiten aus dem Ausland gibt. Diesem Ziel kommen wir mit dem Grünbuch der Kommission nun näher."

Regner betont, dass in der Diskussion um gerechte Pensionen in Europa der Schwerpunkt auf dem Arbeitsmarkt liegen muss. "Wir dürfen nicht nur demografische Statistiken im Auge haben. Letztlich geht es darum, wie viele Menschen aktiv im Erwerbsleben stehen und so mithilfe des Umlageverfahrens die Pensionen sichern", so Regner, die eine Beschäftigungsquote von 75 Prozent laut der Strategie Europa 2020 für zielführend hält.

Die Europaabgeordnete fordert die Nationalstaaten auch auf, die Finanzierungskosten und staatlichen Förderungen der zweiten und dritten Säule transparent zu machen. Regner: "Es darf nicht passieren, dass für die öffentliche erste Säule das Geld wegargumentiert wird, aber zugleich neue Finanzmittel zur Förderung von betrieblicher und privater Vorsorge der zweiten und dritten Säule aufgestellt werden. Denn Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger bietet, wie die aktuelle Wirtschaftskrise gezeigt hat, nicht der Finanzmarkt, sondern der Sozialstaat", so Regner. (Schluss) mo

