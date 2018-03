Schultes begrüßt Förderungen zur thermischen Sanierung

Neuauflage des IWO-Ölkesseltauschförderprogramms ist Klimagift und maximaler Unsinn

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das Konjunkturpaket "Thermische Sanierung" von BM Mitterlehner und BM Berlakovich ist ein wichtiger Impuls für die Erreichung der österreichischen Klima- und Energieziele. Gerade im Bereich "Raumwärme" kann mit Sanierungsmaßnahmen wie Dämmung und Umstieg auf einen Biomassekessel langfristig viel fürs eigene Geldbörsel und für die Erreichung der Klimaziele getan werden. In einem Gebäude, das 20 Jahre und älter ist, schlummert ein Energieeinsparungspotential von bis zu 50 bis 70 Prozent. "Jeder, der jetzt thermisch saniert, wird aufgrund der zukünftigen kontinuierlich ansteigenden Energiepreise seine Geldbörse gewaltig schonen können", sagte ÖVP-Umweltsprecher Hermann Schultes heute, Mittwoch.

Insofern sei es auch der größtmöglich anzunehmende Unsinn, dass die Mineralölindustrie unter dem Deckmantel eines Instituts (IWO-Institut für wirtschaftliche Ölheizung) zeitgleich ein Ölkesseltauschförderprogramm ankündige, so Schultes. Das IWO ködere die Kunden mit einem billigen "Einsparungsschmäh" von bis zu 40prozentiger Einsparung bei einem Umstieg auf "moderne Ölbrennwerttechnik". In Wahrheit ergebe der "Brennwerteffekt" unter idealen Bedingungen (Niedertemperaturheizsystem - z.B. Fußbodenheizung) Einsparungen von lediglich wenigen Prozentpunkten. Der Rest des propagierten Einsparungsvolumens betreffe Dämmung der Gebäudehülle, Fenster und Türentausch u.ä. Diese Einsparungsmaßnahmen seien allerdings nicht auf den beworbenen "Brennwerteffekt" zurückzuführen und auch bei einer Umstellung auf einen Pelletskessel wirksam.

Unterm Strich bleibe dem potentiellen Ölkesselbetreiber die vieljährige Abhängigkeit vom Energieträger Heizöl samt der zukünftig absehbaren kontinuierlichen Preissteigerung von Erdölprodukten. Durch diese (zukünftig absehbare) Preissteigerung hole sich die Mineralölindustrie vermutlich schon in drei bis fünf Jahren die Förderprämie für Ölheizkessel zurück. Darüber hinaus müsse die Republik Österreich für den zusätzlichen CO2-Ausstoß dieser Heizkessel gerade stehen und in Zukunft höhere Strafzahlungen aufgrund der Klimazielverfehlungen leisten. "Das IWO kann sich sicher sein, dass die Kosten dieser "Heizölfalle" nicht von der Allgemeinheit übernommen werden. Diese Kosten wird allein der Heizölkunde tragen", so Schultes abschließend.

