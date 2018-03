Neue Broschüre: Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz

Beitrag zur Umsetzung der europäischen Rahmenvereinbarung zu Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz in Österreich

Wien (OTS/ÖGB) - Die Broschüre von AK, ÖGB, WKÖ, IV und VÖWG richtet sich an ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen sowie deren Belegschafsvertretungen. Sie soll dazu beitragen, Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz zu verhindern und die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern. Damit können auch die Kosten für Unternehmen reduziert werden.

Mit der Herausgabe der Broschüre "Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz - Instrumente zur Prävention" wollen die österreichischen Sozialpartner, die Industriellenvereinigung und der Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs einen Beitrag zur Umsetzung der Europäischen Rahmenvereinbarung zur Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz leisten. Die europäische Rahmenvereinbarung stellt einen maßnahmenorientierten Rahmen für Ermittlung, Verhinderung und Bewältigung von Problemen der Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Sie dient dazu, Belästigung und Gewalt in allen Betrieben, Unternehmen und Dienststellen sowohl im Vorfeld als auch im Falle des Auftretens einer solchen zu bekämpfen, um zu vermeiden, dass die Gesundheit der MitarbeiterInnen sowie die Produktivität des Unternehmens beeinträchtigt werden.

Die österreichischen Sozialpartner, die Industriellenvereinigung und der Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs sind der Auffassung, dass die folgenden Maßnahmen einen Beitrag zur Verhinderung bzw. Bewältigung von Problemen mit Gewalt und Mobbing in Österreich leisten können.

Dazu zählen:

+ Klare Ablehnung von Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz im Leitbild (siehe auch das in der Broschüre beiliegende Musterbekenntnis)

+ Information und Sensibilisierung von ArbeitnehmerInnen und Führungskräften aller Ebenen

+ Schaffung einer Konfliktbewältigungskultur im Unternehmen - z.B. durch das offene Ansprechen von Problemen, Teambuilding, Supervision oder auch durch Einsatz von KonfliktmoderatorInnen bzw. ArbeitspsychologInnen im Unternehmen

+ Thematisierung von Mobbing/Konfliktkultur im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung

+ Zur Feststellung, ob Gewalt und Mobbing im Unternehmen vorkommen, kann die Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz als ein mögliches Instrument herangezogen werden.

+ Arbeitsbedingte Gewalt kann z.B. durch folgende Maßnahmen verhindert werden: Anpassung der Arbeitsorganisation; Schulung im Umgang mit schwierigen Situationen mit KundInnen.

+ Erkennen von Warnsignalen; angemessene Beleuchtung; Alarmsysteme usw.

+ Darlegung der disziplinarischen Folgen bei aktivem Mobbing oder aktiver Anwendung von Gewalt

Die unterzeichnenden Organisationen unterstützen die ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen sowie deren Belegschaftsvertretung bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen Belästigung und Gewalt bei der Arbeit.

