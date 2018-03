Re-Design der oeticket.com-Website

www.oeticket.com - moderner, kompakter und mit State-of-the-Art-Funktionen

Wien (OTS) - www.oeticket.com, die Website von Österreichs größtem Ticketvertrieb, präsentiert sich ab sofort im neuen Design und mit verbesserten Funktionalitäten. Andreas Egger, Geschäftsführer oeticket.com: "Wir freuen uns, unseren Kunden einen State-of-the-Art-Webauftritt bieten zu können, der im Design moderner und vor allem noch übersichtlicher bei den Funktionen ist." Der Aufbau der Seite ist grundsätzlich gleich geblieben, die Ansicht jedoch nun rechts- statt linksbündig und durch mehr und größere Bilder ansprechender geworden. Die Funktionen für den Kartenkauf sind übersichtlich und kompakt. In der Navigation sieht der Kartenkäufer jederzeit in welchem Schritt des Bestellvorganges er sich befindet und weiß auf einen Blick was er an Leistungen - bestimmte Sitzplätze, Zahlungsart, Versandart - gewählt hat.

Social Media Kanäle

Parallel zum umfangreichen Angebot auf der oeticket.com-Website sind auch die Social Media Kanäle stets up-to-date. Neu ist der "Gefällt mir"-Button bei jeder Veranstaltung, mit dem ein Besucher sein Lieblingsevent sofort mit der Facebook-Gemeinde teilen kann.17.000 Facebook-Fans und Twitter-Followers freuen sich über regelmäßige Gewinnspiele und Neuigkeiten.

Leichte Suche mit zusätzlichen Filtermöglichkeiten

oeticket.com hat auch die Suchfunktion auf der Website verbessert. Egger: "oeticket.com bietet jedes Jahr durchschnittlich über 20.000 Veranstaltungen an. Damit der Kunde in diesem großen Angebot das für ihn Passende findet, gibt es nun zusätzliche Filtermöglichkeiten." In der Navigation wählt der Kunde gezielt nach Datum, Bundesland, Ort und Art einer Veranstaltung oder informiert sich allgemein über die nächsten Konzerte seiner Lieblingsband, aktuelle Events seiner bevorzugten Musik- und Kunstrichtung, über Sporthighlights der Saison oder Konzerte in seiner Region.

Das Re-Design der oeticket.com-Website beinhaltet darüber hinaus mehr Übersichtlichkeit bei der Zusammenfassung einer Bestellung und der Stammdaten, die vom Kunden leicht geändert werden können. Auf der Startseite sind sofort die Top 10 der am besten verkauften und gefragtesten Veranstaltungen ersichtlich, die News informieren über Neues und unter "Änderungen" sieht der Kunde, ob ein Veranstalter ein Konzert absagen oder verschieben musste.

Zum neuen Online-Erlebnis gemäß dem oeticket.com-Motto "Live spürt man mehr" geht's unter www.oeticket.com .

oeticket.com - Ticketing in a New Dimension

Mit rund sieben Millionen verkauften Karten jährlich (2010), durchschnittlich 20.000 verwalteten Events und mehr als 6.000 aktiven Verkaufsstellen ist oeticket.com, betrieben von der Ticket Express GmbH, die führende Vertriebsmarke von Eintrittskarten in Österreich und Südosteuropa. Das Team von oeticket.com betreut regelmäßig rund 300.000 Privatkunden und fungiert als Full Service Provider der beliebtesten heimischen Ticket-Hotline - 01/96096 sowie des meistgenutzten Ticketing-Portals www.oeticket.com.

Rückfragen & Kontakt:

und Fotos:

Mag. Tanja Rosenberger

KORN PR

Telefon: 01 / 409 56 31-14

E-Mail: rosenberger @ korn-pr.at

Web: www.korn-pr.at

1090 Wien, Gilgegasse 11/EG