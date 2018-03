Sanieren statt ruinieren

Wien (OTS) - Unternehmenszusammenbrüche können vermieden werden. Das Wie, erläutern aws-Experten im neuen Handbuch zur Unternehmenssanierung. Dabei stellen sie praxisrelevante Maßnahmen zur Unternehmensfortführung vor.

Anlässlich der Präsentation des neuen Handbuchs "Unternehmenssanierung" sprach sich aws-Geschäftsführer Johann Moser für das Auffangen, Sanieren und Erhalten von angeschlagenen Unternehmen aus. Er erinnert an das erfolgreiche Modell der GBI (staatliche Pleiteholding) in den achtziger und neunziger Jahren:

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Phasen sind viele Sanierer mit dem Lösen von eigenen Problemen beschäftigt. Sie haben keine Zeit und keine Kapazitäten, um weitere Unternehmen zu retten - der Markt versagt. In solchen Zeiten benötigen wir eine staatliche Sanierungsgesellschaft, die Unternehmen mit attraktiven Produkten und Leistungen erhält."

Denn, durch das Zerschlagen von Betrieben werden in der Regel Werte vernichtet, die nicht wieder geschaffen werden können. Dadurch gehen Fertigkeiten, Märkte und Wissen für immer verloren. "Hingegen bleiben durch das Sanieren von Unternehmen Arbeitsplätze, Knowhow und der Betrieb selbst erhalten", sagt Moser: "Sanieren ist gut für die arbeitenden Menschen, trägt zur Stärkung von Regionen bei und stärkt die zuliefernde Wirtschaft."

Leitfaden für Unternehmen

Die beiden aws-Experten, Helge Hohensinn und Harald Kugler, präsentieren im neu erschienenen, von Kurt Lichtkoppler und Ulla Reisch herausgegebenen und von weiteren Sanierungsexperten verfassten Handbuch, praxisnahe Handlungsanleitungen für die Unterstützung durch die aws. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen tragen dazu bei Sanierungen zu ermöglichen. Mit dem neuen Insolvenzänderungsgesetz 2010 (IRÄG 2010) wurde eine übersichtliche Verfahrensstruktur eingeführt, die eine Unternehmenssanierung und somit die Fortführung von Unternehmen erleichtert. In der österreichischen Rechtsordnung stehen damit sowohl außergerichtliche als auch gerichtliche Sanierungsvarianten zur Verfügung.

Das Handbuch "Unternehmenssanierung" richtet sich an Unternehmensberater, Wirtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte, Kreditinstitute, Förderstellen, Investoren und nicht zuletzt an Manager und Unternehmer. Das Buch erklärt den Ablauf der Krisenbewältigung und vermittelt dabei konkrete Lösungsansätze für Sanierungsmaßnahmen. Die zahlreichen Aspekte der Sanierung werden aus betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und kreditwirtschaftlichen Gesichtspunkten beleuchtet.

Über austria wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die austria wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderungsbank des Bundes. Als Spezialbank im öffentlichen Eigentum ist sie auf Unternehmensfinanzierung mit Schwerpunkt Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgerichtet. Die aws sorgt für Wachstums-und Entwicklungschancen dort, wo der freie Markt diese nicht in vollem Umfang garantieren kann: durch Vergabe von Zuschüssen, zinsgünstige Kredite, durch die Übernahme von Haftungen, durch Eigenkapital sowie durch Begleitung und Beratung. Ein Teil der Mittel der aws kommt aus dem erp-Fonds, einer Kapitalzuwendung des Marshall-Planes der Vereinigten Staaten von Amerika.

