Donaustadt: Dia-Vortrag "Norwegen-Dänemark-Dresden"

Wien (OTS) - Der passionierte Reisende Ing. Josef Stancl hält heute, Mittwoch, den 2. Februar, wieder einmal einen Dia-Vortrag im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Kagraner Platz 53/54, "Altes Feuerwehrhaus"). Diesmal berichtet der rüstige ÖBB-Pensionär über einen ausgedehnten fotografischen Streifzug durch drei Länder: Der Lichtbilder-Vortrag "Süd-Norwegen - Dänemark - Dresden" fängt um 19.00 Uhr an. Von interessanten Bauwerken bis zu idyllischen Landschaften reicht der bunte Bilderbogen. Stancl war mit dem Bus sowie mit Fähren unterwegs. In Bergen, Oslo, Kopenhagen und anderen Städten entdeckte der routinierte Lichtbildner eine Vielzahl hübscher Motive. Ergänzt wird die Präsentation durch Erzählungen über Begebenheiten im Laufe der Tour. Stancl versteht es bestens, dem Publikum einen Eindruck von der jeweils "typischen" Landesatmosphäre zu vermitteln. Schmunzelnd richtet der Fotograf eine Warnung an die Zuseher: Diese Dia-Schau kann arges "Reise-Fieber" hervorrufen. Der Eintritt ist frei. Zu Auskünften ist das ehrenamtlich tätige Museumsteam unter der Telefonnummer 203 21 26 (fallweise Anrufbeantworter) und per E-Mail (Adresse:

bezirksmuseumdonaustadt@aon.at) gerne bereit.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at