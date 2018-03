ARBÖ: "The Hoff is back"- Live in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - David Hasselhoff ist back und gastiert mit seiner

Show am kommenden Freitag, 4.2.2011 in der Wiener Stadthalle. Mit im Gepäck seine neue CD "Romantics" sowie seinen alten Hits wie "Looking for Freedom", "Crazy for You", "Limbo Dance" u.v.a will er sich bei seinen Fans zurückmelden und die Konzerthalle ab 19:30 Uhr zum Rocken bringen. Tausende werden sich dieses Konzert nicht entgehen lassen.

Da rund um die Wiener Stadthalle mit sehr großem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist, rät Alexandra Goga, vom ARBÖ-Informationsdienst auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und so die Konzertkarte, die gleichzeitig als Fahrschein gilt, in voller Länge zu nutzen. Die U-Bahnlinie U6 und die Straßenbahnlinie 49 halten nahe der Wiener-Stadthalle.

Wer doch mit dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte die generelle Kurzparkzone von 18 bis 23 Uhr beachten. Als Alternative zum Abstellen des Fahrzeuges bieten sich die Garagen in der Stadthalle und der Lugner City an. Neben der Parkplatzsuche könnte auch die Anreise durch Staus vor allem auf der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel sehr nervenaufreibend sein.

