Ein Bonus-Zertifikat für (fast) alle Fälle: "DAX Reverse Bonus Performer V" von Volksbank Investments

Wien (OTS) - + 30% Bonuszahlung, wenn der DAX eine leicht

positive, eine seitwärts laufende oder negative Entwicklung aufweist + Wenn der DAX um mehr als 30% sinkt, werden die weiteren Verluste 1:1 in Gewinne umgewandelt (ohne Ertragsobergrenze)

+ Kurze Laufzeit von 3 Jahren

Mit dem "DAX Reverse Bonus Performer V" bringt Volksbank Investments bereits die fünfte Tranche einer überaus erfolgreichen Bonus-Zertifikate-Serie heraus. Dabei handelt es sich um ein ideales Absicherungsinstrument für jene Anleger, die von der Annahme ausgehen, dass der ganz große Aufwärtstrend des deutschen Aktienindizes DAX zunächst einmal vorbei ist. Man profitiert vielmehr dann, wenn der DAX lediglich moderat ansteigt, wenn er seitwärts tendiert und wenn er verliert.

In all diesen Fällen erhält der Anleger eine 30%ige Bonuszahlung. Ein Zusatzertrag fällt zudem an, wenn der DAX um mehr als 30% sinkt: Die weiteren Kursverluste werden sodann 1:1 in Gewinne umgewandelt, wobei es keine Ertragsobergrenze gibt.

Steigt der Index während der Laufzeit um 28-33%* oder mehr, dann entfällt der Bonus, und der Investor partizipiert an jeder weiteren positiven oder negativen Wertentwicklung mit umgekehrtem Vorzeichen.

Seit seinem Tief im Februar 2009 hat der DAX um knappe 90% zugelegt. Die zahlreichen Unsicherheitsfaktoren auf den Märkten (z.B. die hohe Verschuldung einzelner Euro-Staaten, die Verunsicherung der Anleger im Hinblick auf eine mögliche Inflation, die zahlreichen Ausfallsrisiken etc.) lassen viele jedoch an einer Fortsetzung dieses extremen Aufwärtstrends zweifeln. Für sie ist der "DAX Reverse Bonus Performer V" die ideale Anlagemöglichkeit, mit der sie zudem von einer großen Spannbreite an Szenarien profitieren können.

Sämtliche zuvor emittierten Tranchen des "DAX Reverse Bonus Performer" tilgten am Bonuslevel oder darüber und konnten somit für den Investor einen deutlichen Mehrertrag gegenüber dem Index erzielen.

*Die Barriere wird zwischen 128% und 133% liegen und am 17. Februar 2011 festgelegt.

Der "DAX Reverse Bonus Performer V" - die Facts:

ISIN: AT000B061494

Laufzeit: 3 Jahre (18.2.2011 - 17.2.2014)

Emissionskurs: EUR 1.000,-/Stück (freibleibend) + 3% Ausgabeaufschlag Zeichnungsphase: Ab 12.1.2011

Mindestinvestment/Stückelung: 1 Stück

Kapitalschutz: Bedingter Kapitalschutz, siehe Funktionsweise

Bonus: 30% am Laufzeitende, sofern die Barriere nicht berührt oder durchbrochen worden ist

Barriere: 128%-133% des Startwertes am 17.2.2011 (Schlusskurs) Beobachtung: Die Barriere wird kontinuierlich (intraday) von 18.2.2011 bis 11.2.2014 beobachtet

Basiswert: DAX (Bloomberg: DAX Index)

Startwertfestlegung: Schlusskurs des 17.2.2011

Erstvaluta: 18.02.2011

Währung: EUR

Steuer: KESt-pflichtig, EU-Quest-frei

Börse: Wien

Emittent: Österreichische Volksbanken-AG

Rating: Siehe www.volksbankinvestments.com

Steuerliche Behandlung: Die beschriebene steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und kann durch die steuerliche Beurteilung durch die Finanzverwaltung und Rechtsprechung künftigen Änderungen (auch rückwirkend) unterworfen sein.

Disclaimer: Die vorliegende Marketingmitteilung, welche keinen Emissionsprospekt darstellt, dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Sie soll als zusammenfassende Produktinformation eine Übersicht über das darin beschriebene Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter www.volksbank.com/prospekt abrufbar. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen finden Sie unter www.volksbankinvestments.com. Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.

Die Bezeichnungen DAX (R) sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG ("der Lizenzgeber"). Die auf den Indizes basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung der Indizes stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.

Medieninhaber und Hersteller: Österreichische Volksbanken-AG, 1090 Wien, Kolingasse 14-16, Verlagsort: Wien, Herstellungsort: Wien www.volksbankinvestments.com

