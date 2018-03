FPK-Zellot: Kärntens Freiheitliche fordern bundesweites "Plastiksack-Verbot"

FPK-Antrag wird in kommender Landtagssitzung eingebracht

Klagenfurt (OTS) - "Österreich hat bisher im internationalen Vergleich eine vorbildliche Abfallpolitik betrieben und sollte auch in der Frage der Vermeidung von Plastik vorbildlich vorgehen", kündigte heute der Kärntner FPK-Umweltsprecher LAbg. Roland Zellot einen Vorstoß zum bundesweiten "Verbot von Plastiksäcken" mittels FPK-Antrag im Kärntner Landtag an. Was in anderen Ländern wie Italien, Frankreich, Australien, China sowie in Weltstädten wie Los Angeles und San Francisco in die Wege geleitet wurde, sollte auch für Österreich möglich sein. So sollten künftig nur mehr Einkaufstaschen aus biologisch abbaubarem Material erlaubt sein.

"Umweltminister Berlakovich ist aufgefordert, die rechtlichen Grundlagen mit der Europäischen Union zu klären und ein entsprechendes Verbot von Plastiksäcken umzusetzen", verlangt Zellot und sieht sich in dieser Frage auch von der Bevölkerung unterstützt. So habe eine Umfrage der Zeitschrift "Profil" ergeben, dass 64 Prozent der Österreicher ein Plastiksack-Verbot begrüßen würden.

Das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 nenne unter den Zielen der nachhaltigen Abfallvermeidung, dass durch die Verwendung von geeigneten Herstellungs-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Vertriebsformen, durch die Entwicklung geeigneter Arten und Formen von Produkten und durch ein abfallvermeidungsbewusstes Verhalten der Letztverbraucher die Mengen und die Schadstoffgehalte der Abfälle verringert und zur Nachhaltigkeit beigetragen werden soll.

Zellot verweist darauf, dass rund 350 Millionen Plastiksackerl (7.000 Tonnen) jährlich österreichweit ausgegeben werden, die zur Herstellung Unmengen an Ölressourcen benötigen, wobei die meisten davon nicht länger als eine halbe Stunde im Einsatz sind, nämlich um den Einkauf nach Hause zu transportieren. Beim Verbrennen werden giftige Stoffe freigesetzt, sollten die Säcke auf der Mülldeponie landen, so benötigen sie rund 400 Jahre bis zum Zerfall. "Ich erwarte mir von den anderen Parteien breite Unterstützung", schließt Zellot.

