Meinl Bank: "Atrium-Statement, Treuhandverträge für Anleihen zu kündigen ist unwirksame Panikreaktion zu Lasten der Gläubiger"

Kündigung der Treuhandverträge durch Atrium nicht möglich - Meinl Bank ist als Treuhänderin primär den Anleihegläubigern verpflichtet und diesen Verpflichtungen jederzeit vollständig und ordnungsgemäß nachgekommen

Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Durchsichtiges Ablenkungsmanöver des Atrium Managements von "CreditWatch Negative" Einstufung durch Standard & Poor's, der die Dramatik der Missstände bei Atrium verdeutlicht"

"Erhebliche Unruhe bezüglich Corporate Governance und Umgang mit Investorengeld bei Atrium im Markt"

Atrium teilte am 1. Februar mit, die Treuhandvereinbarungen vom 20. Juli 2003 und vom 4. Juli 2005 zwischen Atrium und der Meinl Bank in Bezug auf die 2003-Anleihen und die 2005-Anleihen der Atrium außerordentlich aufkündigen zu wollen.

Kündigung der Treuhandfunktion nicht möglich

Dazu Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Diese Ankündigung entbehrt jeder Grundlage. Eine einseitige, außerordentliche Kündigung unserer Treuhandfunktion durch den Emittenten ist gemäß den entsprechenden Verträgen juristisch nicht möglich. Denn der Treuhänder wird bestellt, um die Interessen der Anleihegläubiger gegenüber dem Emittenten zu vertreten; also liegt es in der Natur der Sache, dass der Emittent einen unliebsamen Treuhänder, der berechtigte Gläubigerinteressen korrekt durchsetzt, nicht einfach los werden kann. Das wäre so, als ob der Vorstand eines Unternehmens seine Aktionäre kontrollieren wollte und willkürlich Aktionäre einfach austauschen könnte". Jedem sei klar, dass das so nicht sein könne.

Überdies sei die Meinl Bank zu jeder Zeit ihren in den Treuhandvereinbarungen und den Anleihebedingungen geregelten Funktionen, Aufgaben und Verpflichtungen als Treuhänderin für die Anleihen im Interesse der Anleihegläubiger vollständig und ordnungsgemäß nachgekommen und hat zu jeder Zeit entsprechend des Treuhandauftrages die Interessen der Anleihegläubiger gegenüber der Emittentin vertreten, so Weinzierl.

"Unwirksame Panikreaktion des Atrium Managements - Märkte wegen Atrium Kreditrating beunruhigt"

Weinzierl: "Diese Aktion des Atrium Managements ist eine reine und unwirksame Panikreaktion, um von der Tatsache abzulenken, dass Atriums Kreditwürdigkeit auf den Märkten derzeit einer kritischen Betrachtung unterzogen wird. Erst am 1. Februar war bekannt geworden, dass Atrium durch die internationale Rating Agentur Standard & Poor's auf eine negative Beobachtungsliste -"CreditWatch Negative" gesetzt worden war." Dies habe, so Weinzierl, zu einer großen Beunruhigung auf den Märkten geführt. Gläubiger würden starke Besorgnis, hinsichtlich der Art wie Atrium mit Anlegergeld umgeht, artikulieren. Peter Weinzierl: "Der Umgang des Atrium Managements mit Investoren und Gläubigern zeigt, dass die Interessen von Gazit/Atrium Chairman Chaim Katzman vor die Interessen der Gesellschaft und der Anleger gestellt werden."

Peter Weinzierl weiter: "Der Versuch, die Meinl Bank als Treuhänder zu kündigen, kurz nachdem wir pflichtgemäß auf einen möglichen vorzeitigen Kündigungsgrund bei Atrium Publikumsanleihen aufmerksam gemacht haben, unterstreicht deutlich: Um die Tatsachen zu verschleiern, wird versucht, die Meinl Bank, die im Sinne der Gläubiger auf einen Missstand hinweist, als Treuhänder zu entfernen und den Anleihegläubigern ihre legitimen Rechte zu nehmen. Außerdem verweigert Atrium trotz wiederholter Aufforderung Angaben zu aktuellen Bewertungen der verpfändeten Immobilien, sodass die ordnungsgemäße Besicherung der Anleihen nicht überprüft werden kann. Dieses böse Spiel auf dem Rücken des Unternehmens und seiner Anleger und Gläubiger kann und wird nicht aufgehen."

Weinzierl: "Nach Atrium Anlegern soll nun wohl auch Gläubigern geschadet werden"

Nachdem sichtbar geworden ist, dass das Atrium Management, das Unternehmen zugunsten von Gazit/Atrium Chairman Chaim Katzman im Ausmaß von EUR 1,2 Mrd ausgeräumt hatte - eine entsprechende Klage sei im Namen der Atrium Anleger in Jersey anhängig - werde nun, so Weinzierl, offenbar auch auf Kosten der Gläubiger agiert. Einmal mehr erweise das Management von Atrium dem Unternehmen und seinen Anlegern und Gläubigern einen Bärendienst der für Herrn Katzman letztlich nach hinten losgehen wird und auch auf seine stark fremkapitalisierte Gazit Gruppe durchschlagen wird.", erklärte der Bank Vorstand abschließend.

Hintergrundinformationen

Meinl Bank AG:

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie private und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft, mit derzeit 19 eigenen Fonds. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit 16% doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

