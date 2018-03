Saftiges Comeback: Die SanLucar ClemenGold ist wieder da

Karlsruhe/Valencia (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs - Endlich Erntezeit! Nach einer kurzen Pause melden sich unsere ClemenGold jetzt zurück: - Genieß die Frische jeden Tag - die einzigen Clementinen, die im Frühjahr richtig lecker sind Unendlich süß und saftig, praktisch ohne Kerne und ganz leicht zu schälen - das ist die SanLucar ClemenGold. Jetzt, im Februar, beginnen unsere Meisteranbauer mit der neuen Ernte. Und ab sofort sind die runden Köstlichkeiten wieder in allen Supermärkten erhältlich, die die Premiummarke SanLucar führen. Das Besondere an ClemenGold: Die Clementine hat auch im Frühling und Sommer Saison, wenn andere Sorten längst nicht mehr schmecken. ClemenGold eignet sich deshalb bestens als erfrischender Snack zwischendurch. Und weil sie sich extra leicht schälen lässt, ist sie auch für Kinder ideal. In Deutschland und Österreich ist SanLucar exklusiver Lizenznehmer für ClemenGold. Die Qualitätsansprüche an diese Sorte sind außerordentlich hoch. So müssen die Früchte beispielsweise mindestens 48 Prozent Saft enthalten, dürfen nur wenig Säure und praktisch keine Kerne haben. Die ClemenGold unterliegt genau wie jede andere SanLucar Frucht einer ausgiebigen und aufwendigen Selektion und wird erst geernet, wenn sie richtig reif und lecker ist. Zu den Grundsätzen von SanLucar gehören seit jeher eine nachhaltige Landwirtschaft und ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt. Unsere Früchte werden nur in Regionen angebaut, in denen sie seit Generationen unter besten Bedingungen wachsen können. Das macht sie von Natur aus besonders widerstandsfähig und lecker. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen demnächst tieforange Clementinen in Ihrer Obstabteilung entgegen leuchten

