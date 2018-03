EANS-News: Atrium European Real Estate Limited / CREDIT RATING UPDATE

CREDIT RATING UPDATE

Jersey, 31 Januar 2011. Atrium European Real Estate Limited ("Atrium" oder die

"Gesellschaft") (VSE/ Euronext: ATRS), eine der führenden Immobiliengesellschaften mit Schwerpunkt auf Finanzierung, Management und Entwicklung von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa, gibt folgendes bekannt: Standard and Poor´s ("S&P") wird das aktuelle Rating der Gesellschaft 'BB' für langfristige Verbindlichkeiten und 'B' für kurzfristige Verbindlichkeiten auf CreditWatch Negative setzen. S&P hatte das Rating der

Gesellschaft für langfristige Verbindlichkeiten zuvor am 26. November von `BB-´ auf `BB` mit stabiler Prognose erhöht und jenes für kurzfristige Verbindlichkeiten mit 'B' bestätigt.

Die Gesellschaft merkt dazu folgendes an: Der CreditWatch Negative steht in keinem Zusammenhang mit dem Atrium zugrundeliegenden Immobiliengeschäft. S&P hält diesbezüglich fest, dass sich "Atriums operative Performance während der vergangenen 12 Monate aufgrund von höheren Auslastungsraten und des langfristigen Laufzeitprofils bei Mietverträgen (rund fünf Jahre) verbessert hat, was zu Verbesserungen bei den operativen Margen führte", und dass "Atriums Kapitalstruktur unserer Ansicht nach durch den gemeinsamen Effekt von Fremdkapitalabbau und operativer Effizienz gestärkt ist, was sich in einem Verhältnis von 11 % von erwirtschafteten Mitteln zu Schulden niederschlägt." Der CreditWatch Negative ist auf S&P's Bedenken wegen der potentiellen Auswirkungen des laufenden komplexen Rechtsstreits mit der Meinl Bank ("Meinl") zurückzuführen, bei dem S&P vermutet, dass er "negative Auswirkungen auf Atriums Kreditqualität" haben könnte. Weiters beruht der CreditWatch Negative darauf, dass Atrium S&P nicht über die Einbehaltung eines de minimis Betrags an Zinsen für den Nominalbetrag von EUR 20 Mio. ihrer 2008 10,75% Wandelanleihe (die "Meinl Anleihe"), eine private und nicht geratete an Meinl ausgegebene Anleihe, informiert hatte.

Atrium hat S&P aus folgenden Gründen nicht über die Nicht-Bezahlung informiert:

Da es sich bei der Meinl Anleihe um eine private Anleihe handelte, war die Gesellschaft der Ansicht, dass eine derartige Information nicht notwendig sei. Zudem ist nach Ansicht der Gesellschaft die auf die Meinl Anleihe fällige Zinszahlung vor dem Hintergrund des offenen Ausgangs der EUR 2 Mrd. Klage auf Wiedergutmachung und Schadenersatz gegen Julius Meinl, Meinl Bank und andere Beklagte vom August 2010 sowie wegen anderer Rechtsstreitigkeiten zu Recht einbehalten worden.

S&P beabsichtigt, den CreditWatch nach 90 Tagen neuerlich zu prüfen. Innerhalb dieser Frist wird Atrium mit S&P zusammen treffen, um deren Bedenken im Detail

anzuhören und sich bestmöglich dafür einzusetzen, dass der CreditWatch Negative so rasch wie möglich wieder aufgehoben wird. Financial Dynamics: +44 (0)20 7831 3113 Richard Sunderland Laurence Jones Will Henderson richard.sunderland@fd.com

