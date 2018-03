So genau will man es nicht wissen ... (von Michaela Geistler-Quendler)

Ausgabe 1. Feb. 2011

Klagenfurt (OTS) - Wie in der europäischen Öffentlichkeit mit der Krise in Ägypten und Tunesien umgegangen wird, ist entlarvend in seinem Zynismus. Noch vor Kurzem hat sich kaum jemand in die politischen Systeme der beiden Ländern vertieft oder Anstrengungen unternommen, die Mechanismen der Regime unter die Lupe zu nehmen. Was dort unter der Oberfläche brodelte, ließ sich so lange mehr oder weniger verdrängen, bis die Realität nicht mit voller Wucht in die Urlaubsparadiese der Europäer krachte. Seither spielt es plötzlich eine Rolle, wann wo geplündert wird, wo Schüsse fallen und wo die Armee Stellung bezieht. Da muss ja vielleicht jemand seinen Urlaub abbrechen oder um seine Wertgegenstände bangen. Und dann könnte vielleicht sogar der Fall eintreten, dass einem Europäer ein Haar gekrümmt wird. Die Schicksale in der ägyptischen Bevölkerung, die mit dem sich ankündigenden Umsturz verbunden sind, geraten dabei vollkommen in den Hintergrund. So genau will es ein Urlauber gar nicht wissen.

