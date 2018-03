"Kleine Zeitung" Kommentar: "Beziehung sollte vor Erziehung kommen" (von Carina Kerschbaumer)

Ausgabe vom 01.02.2011

Graz (OTS) - Sie hat einen empfindlichen Nerv getroffen. Und

die 48-jährige US-Rechtsprofessorin dürfte ihn gesucht haben - den Nerv einer Gesellschaft, die im Kinderzimmer zwischen Liebe, Verunsicherung, Verzweiflung oft hin- und herschwankt. Ohne Rezept, wie Kinder für das Lernen, für Regeln zu begeistern sind. Die US-Chinesin, Aufsteigerin der ersten Generation, hat also ein Plädoyer für Drill und Härte geschrieben. Sie wolle, sagt sie, niemanden belehren, aber aufzeigen, wie chinesische Eltern -im Gegensatz zu westlichen Eltern mit ihrem verweichlichten Erziehungsstil - Kinder zu Höchstleistungen bringen.

So wird also der dreijährigen Tochter gesagt, sie müsse Bestleistungen bringen. Wenn sie nicht Klavier spielen will, hat die Dreijährige die Wahl, bei Minustemperaturen ins Freie zu gehen. Wie schafft es aber eine Frau, die ihr Kind im Freien zittern lässt, innerhalb weniger Tage eine weltweite Lawine an Kommentaren loszutreten? Wie ist es zu erklären, dass sie nicht einfach als Verrückte ins Eck gestellt wird? Denn was beschreibt sie? Einen Psychokrieg im Kinderzimmer. Da droht sie, alle Kuscheltiere zu verbrennen, wenn die Tochter ein Klavierstück nicht besser spielt.

Eine Erziehung, die auf dem Irrglauben aufbaut, es müsse der Wille des Kindes gebrochen werden, um es zu Höchstleistungen zu bringen. Die Forderung nach vorbehaltloser Anerkennung von Autorität und Disziplin ist ja nun nicht neu. Wie es nichts Neues ist, dass man mit Disziplin Geige lernen oder Weltmeister werden kann und ebenso, wie ein Politiker meinte, mit harter Disziplin "ein Konzentrationslager führen kann". Neu ist allerdings der Salto mortale zurück in eine Zeit der Gewalt. Denn wer droht, die Kuscheltiere zu verbrennen, hat die Grenze seelischer Misshandlung überschritten.

Warum dieses Plädoyer für Drill und Bestrafung weltweites Echo auslöst, liegt auf der Hand. Wahrgenommen wird, was außerhalb der Norm liegt. Zusätzlich fühlen sich Eltern mehr denn je überfordert, Lehrer senden Hilferufe über disziplinlose Kinder aus. Und Eltern sind oft ins andere Extrem abgeglitten, ins Extrem einer Kuschelpädagogik, in der Kinder ohne Grenzen sich ebenso verlieren, wie die Kinder dieser Tigermutter sich emotional verloren haben müssen.

Bleibt zu hoffen, dass die Tigermutter keine Nachahmer findet und Kasernenhofpädagogik in der Kaserne bleibt. Und dass bei all den Lobliedern auf Disziplin klar bleibt: Beziehung kommt vor Erziehung. Sofern das Ziel glückliche, stabile Kinder sind - und kein Weltmeistertitel.****

