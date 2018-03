"KURIER"-Kommentar von Margaretha Kopeinig: Die Wende auf Arabisch im Jahr 2011

In Nordafrika fordern die Menschen Freiheit, und die EU schaut zu. Eine Schande.

Wien (OTS) - Zuerst die Jasmin-Revolution in Tunesien, jetzt Ägypten: Ermuntert von der Freiheitsbewegung

in diesen Ländern, werden Menschen bald auch

in anderen Maghreb-Staaten auf die Straße gehen.

Der Duft des Jasmins verbreitet sich schnell in der

ganzen Region. Was sich jetzt vor der Haustüre der

Europäischen Union abspielt, erinnert frappant an den

Fall der Mauer. Wir erleben 1989 in der arabischen Welt.

Menschen wagen die Demokratie in Ländern, die

Jahrzehnte autoritär regiert wurden. Genau zu diesem

Zeitpunkt,wo politisches Vakuumherrscht, und die Gefahr

besteht, dass islamistische Fundamentalisten das Vakuum

füllen, brauchen die Jungen in Kairo und anderswo

Unterstützung. Wer sonst als die USA und die EU können

helfen? Zaghafte Appelle an friedliche Lösungen ersetzen

mutige Handlungen nicht. Dafür ist die EU zu zerstritten

und zu feig. Nicht nur, dass die Hohe Beauftragte, Lady

Ashton, beharrlich schweigt, auch die 27 Außenminister

bringen nur wenig zustande. Eine Schande.

Die EU, immer auf ihre Verfassung erpicht, bricht

ihre eigenen Verträge, in denen eine gemeinsame

Außenpolitik inklusive Menschenrechte und

Pressefreiheit festgeschrieben sind. Die 2008 mit Pomp

proklamierte Mittelmeer-Union ist tot, dabei versprachen

die EU-Granden den Mittelmeer-Anrainern

Demokratie, Frieden und wirtschaftlichen Aufschwung.

Eine substanzielle, auch materielle, Unterstützung für

jene in Nordafrika, die Reformen, Menschenrechte, freie

Wahlen und einen Rechtsstaat wollen, wäre im eigenen

Interesse der EU. Demokratie ist der einzige Wall gegen

Terror, Diktatur und Raffgier der Herrschenden.

