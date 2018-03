"Die Presse" Leitartikel: Hilfe, wir haben doch nicht so viel ausgegeben!, von Rainer Nowak

Ausgabe vom 01.02.2011

Wien (OTS) - Finanzminister Pröll überrascht mit der Nachricht, das Land im Vorjahr mit 5,3 Milliarden Euro weniger verschuldet zu haben. Das ist erfreulich, aber gefährlich.

Die gute oder die schlechte Nachricht zuerst? Die gute, die Finanzminister Josef Pröll am Montag überraschend verkündet hat:

Österreichs Budgetdefizit fiel für 2010 doch nicht so dramatisch wie erwartet aus. Es liegt zwar mit 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts deutlich über der nach den Maastricht-Kriterien zwecks Stabilität erlaubten Grenze von drei Prozent, aber doch um einiges besser, als erwartet worden ist. Um 5,3 Milliarden hat sich das Ergebnis unter dem Strich gegenüber dem Plan verbessert. Oder präziser: Um 5,3 Milliarden Euro müssen wir uns weniger hoch verschulden. Schön. Um einen derartigen Betrag geht sich eine kleine Steuerreform aus.

Womit wir bei der schlechten Nachricht wären (wir von der "Presse" finden immer gern eine): Siehe oben - Österreichs Budgetdefizit fiel für 2010 doch nicht so dramatisch wie erwartet aus. 5,3 Milliarden mehr als im Budgetplan, das ist der Stoff, aus dem Politikerträume sind. Ob Bildungsausgaben, Steuersenkungen oder Sozialleistungen - in Österreich ist das Geld bekanntlich schneller ausgegeben, als es eingenommen wird.

In der SPÖ träumen viele bereits vom warmen Geldregen für die Schlechterverdiener nach der kühlen Wirtschaftskrise, in der ÖVP nicht ganz so viele von einer Entlastung für den Budgetmotor Wirtschaft und deutlich mehr von zusätzlichem Geld für die Familien.

Diesen Begehren nachzukommen würde nicht nur ein Verlassen des ohnehin nur zaghaft eingeschlagenen Sparkurses bedeuten, sondern noch wesentlich Schlimmeres: Durch den üblichen koalitionär-sozialpartnerschaftlichen Abtausch würden jede weitere Ausgabe und jeder Verzicht auf eine konkrete Sparmaßnahme doppelt so teuer kommen.

Glauben wir Josef Pröll einmal, dass er seinen Kurs der halben Konsolidierung beibehalten will, dann muss man ihm Glück für die nächsten Monate wünschen: Die Bitten und Forderungen werden wieder lauter werden.

Der potenzielle Haken des besseren Budgetergebnisses im vergangenen Jahr ist die strategische Verschlechterung für die Verhandlungsposition der Regierungsspitzen Pröll und Faymann. Der Bundeskanzler hat sich ja kurz in der Rolle des mutigen Löwen geübt und Verhandlungen mit den Ländern über eine ernsthafte Verwaltungsreform angekündigt. Die Landeshauptleute, allen voran Niederösterreichs Erwin Pröll und Wiens Michael Häupl, werden mit Hinweis auf die guten Zahlen noch weniger dazu zu bewegen sein, Einfluss, Macht und Geld in ihren Ländern aufzugeben und damit etwas zur finanziellen Gesundung des Landes beizutragen.

Als Gegenargument sollten den Verhandlern der Regierung zwei Details des vorgestellten Budget-"Erfolgs" helfen: Erstens wurde im vergangenen Jahr ausnahmsweise nicht nur mehr eingenommen, sondern auch weniger ausgegeben, und zwar in der Verantwortung und den Ressorts der Bundesminister. Anders sieht es hingegen in den Bundesländern aus: Sie fuhren statt eines Defizits von 0,5 eines von einem Prozent ein. Sie wirtschaften also entgegen dem Trend. Nur als Erinnerung für die Landeschefs.

Und dann gibt es noch das schwarze Loch der Budgetpolitik: die Zuschüsse für die Österreichischen Bundesbahnen. Für ihren Betrieb darf jeder Österreicher im statistischen Schnitt rund 900 Euro zusätzlich zahlen, die vielleicht schon bald in das Defizit eingerechnet werden müssen. Das wäre auch keine schlechte Maßnahme aus Brüssel: Dann wären die offenbar eher im Stillen agierende Infrastrukturministerin Doris Bures und ihr gern posierender ÖBB-Chef Christian Kern endlich ernsthaft gezwungen, effektiver gegen die chronischen Milliardenverluste vorzugehen.

Auch das der SPÖ nicht übertrieben feindlich gesinnte Wirtschaftsforschungsinstitut fordert bereits, die Milliardeninvestitionen in den Ausbau der Infrastruktur zu überdenken. Das wäre eine mehr als wichtige Übung.

Überhaupt erhält die vergleichsweise trockene Materie Budgetsanierung fast zu wenig Aufmerksamkeit neben der aktuellen unterhaltsamen Debatte um die Abschaffung der Wehrpflicht (beziehungsweise von Norbert Darabos). Vielleicht wollte Josef Pröll das ja ändern . . .

