WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Aufräumen am Finanzplatz - von Robert Lechner

Geld machen immer nur Vertraute und beste Freunde

Wien (OTS) - Wenn man sieht, dass es 15 Jahre gut gegangen ist,

dass alle Kontrollen nichts entdeckt haben, dann fängt man an zu glauben, dass man unschuldig wird." Es ist genau dieser Satz im Rahmen des Geständnisses von Wolfgang Auer-Welsbach, der die Situation des österreichischen Finanzmarktes besonders treffend beschreibt.

Die Gier und die damit verbundene mangelnde Reflexionskraft so mancher Investoren, wenn Renditen jenseits der zehn Prozent versprochen werden, sind ein internationales Problem. Was in Österreich offenbar die Lage verschärft, ist das konzertierte Wegschauen auf Behördenseite. Der ehemalige Holzhändler Auer-Welsbach hat es geschafft, die staatlichen Aufseher eineinhalb Jahrzehnte hinters Licht zu führen. Und mit jeder weiteren Hürde, die AvW nehmen konnte, wurde das Selbstvertrauen ins eigene Perpetuum mobile größer. Kein Wunder: 1999 gelang dem Finanzjongleur vom Wörthersee der Sprung in das Elitesegment der Wiener Börse, den Prime Market. Fünf Jahre später schwoll die AvW-Gruppe auf eine Bilanzsumme von mehr als 100 Millionen Euro an. Den Versuch, sich die Zahlen näher anzusehen, hat offenbar niemand unternommen. Im Gegenteil: Das Treiben ging munter weiter. Von der Finanzmarktaufsicht wurde erst im Jahr 2008 ein Regierungskommissär entsandt, als es längst zu spät war.

Auffällig ist in so mancher Chronologie der Ereignisse, dass die Finanzaufsicht in Österreich ausgerechnet in jenem Zeitraum offenbar die eine oder andere Kleinigkeit übersehen hat, als ein gewisser KHG als Ressortchef agierte. Daran hat sich - wie die jüngst aufgeflogenen Anlegerskandale zeigen - auch durch die Umwandlung der Bundeswertpapieraufsicht in die FMA wenig geändert. Wolfgang Rosam, einer der besten Kenner der heimischen Polit- und Wirtschaftsszene, beschreibt das Sittenbild der Ära KHG heute übrigens als Zeit, in der engste Vertraute und beste Freunde des früheren Ministers mit Insidertipps Millionen gemacht haben und diese nicht einmal versteuerten. Was, wie wir seit der jüngsten ORF-Grasser-Show "Im Zentrum" wissen, alles reiner Zufall gewesen sein soll.

Dem Finanzplatz haben die vergangenen zehn Jahre jedenfalls einiges an noch nötigen Aufräumarbeiten beschert. AvW ist trotz 12.500 Geschädigten und einem Verlust von rund 400 Millionen Euro nur die Spitze des Eisberges. Nach wie vor ist völlig unklar, was letztlich bei den Fällen Meinl, Immofinanz alt, Libro und der einen oder anderen provisionsgetriebenen Privatisierung herauskommt.

