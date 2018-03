Hommage an Bruno Kreisky DVD-Präsentation im Hohen Haus

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lud heute anlässlich der 100. Wiederkehr des Geburtstags von Bruno Kreisky ins Hohe Haus zur Präsentation der DVD "Ich bin der Meinung" mit Parlamentsreden des längstdienenden Bundeskanzlers der Geschichte der Republik Österreich. Unter den zahlreichen Gästen der Veranstaltung befanden sich auch die ehemaligen

Regierungsmitglieder Lore Hostasch, Walter Geppert und Franz

Hums.

Prammer meinte in ihrer Begrüßungsansprache, der Satz "Ich bin

der Meinung" sei ein Klassiker, der vielen noch heute in den

Ohren klinge und der auch im Plenarsaal des Parlaments oftmals gefallen sei. Dankenswerter Weise habe der ORF schon damals

eifrig mitgefilmt und das so entstandene Material nun in moderner Form aufbereitet. Bei dieser Gelegenheit dankte sie Peter Dusek

vom ORF für seine Initiative.

Ihr Ziel sei es, so Prammer, politische Persönlichkeiten der Vergangenheit der Bevölkerung wieder nahezubringen. Kreisky bot sich aus Anlass seines 100. Geburtstags als erster Politiker für eine solche DVD an, doch wolle sie eine ganze Edition mit historischen Staatslenkerinnen und Staatslenkern entstehen

lassen, um deren Verdienste zu würdigen. Dabei könne man sehr

viel lernen, nicht nur Geschichte, meinte die Präsidentin in Anspielung auf ein anderes berühmtes Zitat Kreiskys. Demokratiebildung und Zivilcourage bräuchten umfassende Bildung, weshalb man diese Initiative zu einer DVD-Reihe gesetzt habe, schloss die Präsidentin.

Peter Dusek begrüßte zunächst die "Seele des Büros von Bruno Kreisky", Margit Schmidt, und erklärte sodann, man habe aus rund 300 Stunden Material ausgewählt und dabei festgestellt, wie

aktuell vieles von damals auch heute noch sei. Die großen Themen der 70er Jahre seien auch heute noch auf der Tagesordnung. Schließlich erinnerte Dusek, dass Kreisky 1978 mit einem Sonderbudget zur Erstellung der "Medienkoffer zur Zeitgeschichte" den Grundstein dafür gelegt habe, dass Österreich heute auf

diesem Gebiet weltweit führend sei, und daher sei es nur würdig und recht, diese DVD hier im Parlament vorzustellen.

Nach einer filmischen Aufführung mit Ausschnitten aus Kreiskys Parlamentsreden diskutierten der Journalist Johannes Fischer und

der ehemalige V-Abgeordnete Sixtus Lanner als Zeitzeugen über die Ära Kreisky. (Schluss)

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie - etwas zeitverzögert - auf der Website des Parlaments (www.parlament.gv.at) im Fotoalbum.

