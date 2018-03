FPK-Scheuch: Stiftungsrat als Kontrollorgan für qualitativ hochwertige ORF-Berichterstattung

Klagenfurt (OTS) - "Die Meinung eines Herrn Petzner interessiert

in den meisten Fällen nicht einmal seine orangen Parteigänger. Geschweige denn lässt sich das Land Kärnten vom Steirer Petzner vorschreiben, wer für Kärnten im ORF-Stiftungsrat sitzen soll und darf", stellt FPK-Obmann DI Uwe Scheuch fest. Außerdem sei es schon erstaunlich, dass sich Petzner jetzt sogar schon schützend vor den rot-schwarzen Staatsfunk stelle. Das werfe beinahe die Frage auf, was sich denn Petzner selbst davon erhoffe, meint Scheuch weiter. "In jedem Fall kann die Forderung nach einer seriösen, ausgewogenen und unabhängigen Berichterstattung, wie es der Stiftungsrat Neuschitzer getan hat, nie fehl am Platz sein. Schließlich ist der Stiftungsrat ein Kontrollorgan und sein Input dient der Steigerung der Qualität der ORF-Berichterstattung", schließt Scheuch.

