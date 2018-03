Festliche Zeremonie zur Grundsteinlegung des Betriebszentrums von Lenovo (West China) in der Chengdu Hi-tech Zone

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die festliche

Zeremonie zur Grundsteinlegung des Betriebszentrums von Lenovo (West China) wird am 29. Januar 2011 in der Chengdu Hi-tech Zone stattfinden. Gemäss der vertraglichen Übereinkunft zwischen Lenovo und der Chengdu Hi-tech Zone fällt der geplante Produktionsbeginn dieses Projekts mit einer voraussichtlichen jährlichen Produktionskapazität von zehn Millionen PCs auf das Ende des Jahres 2011. Im Bereich Forschung und Entwicklung wird ausserdem vermeldet, dass der graduelle Aufbau eines F&E-Zentrums mit einer Belegschaft von 1.000 Mitarbeitern für diesen Standort geplant ist. Sobald die Einrichtung fertiggestellt ist, wird sie das wichtigste F&E-Zentrum von Lenovo Mobile Internet sein. Im Hinblick auf den Vertrieb und den operativen Bereich meldet Lenovo, dass man den Bau eines kommerziellen Gebäudekomplexes in Chengdu inklusive eines regionalen Abwicklungszentrums beabsichtige. Die Betriebseinrichtung soll zukünftig für die Märkte im Westen Chinas, Südostasien und sogar Europa zuständig sein.

Qiao Song, der Senior Vice President der Lenovo Group, erklärte, dass eine beschleunigte Abwicklung der Bauarbeiten rund um das Betriebszentrum von Lenovo (West China) für die Umsetzung von Lenovos globaler Strategie ebenso wie zur Verbesserung der generellen Stellung des Unternehmens im In- und Ausland von entscheidender Bedeutung sei.

Chengdu hat sich als solider Standort für die Hi-tech-Branche und die moderne Service-Industrie etabliert. Zahlreiche weltweit führende IT-Unternehmen wie beispielsweise Intel, Dell, Lenovo, Foxconn, TI, Compal und Wistron haben sich bereits zur Eröffnung von lokalen Niederlassungen vor Ort entschlossen. Bai Gang, der stellvertretende Bürgermeister von Chengdu, erklärte, dass dieser Vertragsabschluss mit Lenovo für Chengdus Fortschritt bei der Errichtung von Weltklassestandorten für die Elektro- und IT-Industrie von grossem Vorteil sei.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns: Fr. Ma Ling, Abteilung für Markenkommunikation, Lenovo Group, Tel.: +86-10-58863525, E-Mail: maling @ lenovo.com

+86-10-58863525, E-Mail: maling @ lenovo.com

