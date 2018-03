EANS-Stimmrechte: TUI AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Herr Alexey Mordashov, Russland, die Sungrebe Investments Limited, Tortola, British Virgin Islands, die Artcone Limited, Limassol, Zypern, sowie die S-Group Travel Holding GmbH, Frankfurt, Deutschland, haben uns am 31. Januar 2011 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihre Stimmrechtsanteile an der TUI AG, Hannover, Deutschland jeweils am 27. Januar 2011 die Schwelle von 20% überschritten haben und zu diesem Zeitpunkt 20,45% (51.460.373 Stimmrechtsaktien) betrugen.

Sämtliche Stimmrechte werden von der S-Group Travel Holding GmbH gehalten und sind der Artcone Limited gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Der Sungrebe Investments Limited sind sämtliche Stimmrechte gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Artcone Limited und die S-Group Travel Holding GmbH zuzurechnen.

Herrn Alexey Mordashov sind sämtliche Stimmrechte gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG über die Sungrebe Investments Limited, die Artcone Limited und die S-Group Travel Holding GmbH zuzurechnen.

Berlin/Hannover, im Januar 2011

TUI AG

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 D-30625 Hannover Telefon: +49(0)511 566 - 1425 FAX: +49(0)511 566 - 1096 Email: investor.relations @ tui.com WWW: http://www.tui-group.com Branche: Transport ISIN: DE000TUAG000 Indizes: MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Regulierter Markt: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, München Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations Kontakt:

Björn Beroleit, Telefon: +49 (0) 511 566 1310

Nicola Gehrt, Telefon: +49 (0) 511 566 1435

Media Kontakt:

Uwe Kattwinkel, Telefon: +49 (0) 511 566 1417

Robin Zimmermann, Telefon: +49 (0) 511 566 1488