ERISTOFF GOLD - Sieger des "TOP Innovationen Rankings 2010" im Bereich Sekt, Wein und Spirituosen

Wien (OTS) - Das neueste Produkt "From the Land of the Wolf"

gewann beim TOP-Innovationen Ranking 2010 des Handelsmagazins C.A.S.H. - ERISTOFF GOLD überzeugte die vierzehnköpfige Jury mit seinem einzigartigen Karamellgeschmack, seiner edlen Optik und der besonders erfolgreichen Produkteinführung.

Das Schlüsselkriterium für die unabhängige Jury war die Einschätzung, ob das Produkt eine erfolgreiche Innovation im Jahr 2010 gewesen ist. ERISTOFF GOLD überzeugte die Experten aus dem Bereich Handel und konnte sich in der Kategorie Sekt, Wein und Spirituosen erfolgreich durchsetzen. "Es macht uns sehr stolz, dass wir mit ERISTOFF GOLD das TOP Innovationen Ranking 2010 gewonnen haben. Das ist die Bestätigung für die gute Entwicklung von ERISTOFF und die Innovationskraft der größten Spirituosenmarke in Österreich in den letzten Jahren", meint Dieter Angermair, Geschäftsführer von BACARDI-MARTINI Österreich.

In der Welt des Vodkas ist ERISTOFF GOLD eine geschmackliche Neuheit und kann mit Cola und einem Schuss Zitrone gemixt getrunken werden. Er ist somit eine spannende Alternative zum gewohnten Vodka Mix mit Energy Drinks. Am besten entfaltet sich jedoch der volle ERISTOFF GOLD Karamellgeschmack beim puren Genuss auf Eis.

Auch ERISTOFF GOLD trägt die unverkennbaren Merkmale der traditionsreichen Vodkamarke: Die Flaschenform, die Prägung der Unterschrift von Prinz Nikolai Alexandrovitch Eristoff und die königliche Krone garantieren dem Käufer hohe Qualität und sind ein Hinweis auf die lange Tradition der Marke aus dem Land der Wölfe. So lebt auf jeder Flasche ERISTOFF Gold die Tradition des alten georgischen Adelsgeschlechts des Prinzen Eristoff weiter.

ERISTOFF Gold ist im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie erhältlich.

Unter diesem Link finden Sie Fotos zur honorarfreien Verwendung:

http://ftpserver.fessler-schmidbauer.at/_Gks3xkKC70gPrR

ERISTOFF Vodka

ERISTOFF - Wie der Wolf als Markensymbol verkörpert ERISTOFF Vodka ein freies und unbändiges Image. Seit 1806 nach dem Originalrezept des georgischen Prinzen Nikolai Alexandrovitch Eristoff hergestellt, ist ERISTOFF heute die bekannteste, größte und

wichtigste Vodkamarke und gleichzeitig auch die größte Spirituosenmarke Österreichs.

Damals wie heute wird größter Wert auf die Destillation zu einem besonders feinen, klaren und weichen Brand gelegt. Zu 100% aus reinem Getreide dreifach destilliert und mehrfach kohlegefiltert ist ERISTOFF der ideale Partner im Mix - sowohl für klassische Longdrinks als auch für anspruchsvolle Cocktails.

BACARDI-MARTINI GmbH bleibt die klare Nr. 1

BACARDI-MARTINI Österreich - Tochtergesellschaft der BACARDI Ltd., Bermudas - ist der führende Anbieter internationaler Premium Spirituosen in Österreich. Neben Klassikern wie BACARDI Rum, ERISTOFF Vodka und MARTINI Vermouth sind Marken wie BOMBAY SAPPHIRE Gin, GREY GOOSE Vodka und der Vodka 42BELOW Teil des Top Premium Portfolios. Im Premium Schaumweinbereich zählt Martini Asti zu

Österreichs führenden Marken, das Sortiment wird mit Martini Rosé, Martini Brut und Martini Dolce abgerundet. Wichtige Partnerschaften bestehen mit den namhaften Spirituosenunternehmen Brown-Forman und Tullamore Dew Irish Whiskey.

www.bacardi-martini.at

Enjoy our brands responsibly.

www.verantwortungsvoll.at

