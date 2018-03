Erster Europäischer Röntgentag - Pressekonferenz der ÖRG am 8.2.

Wien (OTS) - Im Gedenken an Wilhelm Conrad Röntgen, den Entdecker der nach ihm benannten Strahlen, findet heuer erstmals am 10. Februar europaweit der European Day of Radiology, veranstaltet von der European Society of Radiology, dem Dachverband aller europäischer Radiologen, statt.

In Österreich organisiert die Österreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) aus diesem Anlass einen Aktionstag, an dem Menschen ohne Versicherung und e-Card in über 40 radiologischen Praxen und Instituten in ganz Österreich gratis radiologische Untersuchungen in Anspruch nehmen können.

Zusätzlich werden in einer Pressekonferenz aktuelle Forschungsergebnisse und neueste Errungenschaften der österreichischen Radiologie präsentiert.

Wir laden Sie daher herzlich ein:

Pressekonferenz zum Ersten Europäischen Röntgentag

am Dienstag, 8. Februar 2011, 9:30 Uhr

im Billrothhaus, 1090, Frankgasse 8 (Große Bibliothek)

PROGRAMM:

"Erster Europäischer Röntgentag - Die österreichische Radiologie im Wandel der Zeit"

- Univ. Prof. Dr. Dimiter Tscholakoff, Vorstand des Zentralröntgeninstituts der Krankenanstalt Rudolfstiftung Wien, Präsident der ÖRG

"Mammographie Screening: Vorsorge in Österreich"

- Doz. Dr. Franz Frühwald, Röntgeninstitut St. Pölten, Repräsentant der Bundesfachgruppe Radiologie der österreichischen Ärztekammer

"Radiologie bei Notfällen - Sekunden entscheiden"

- Univ. Prof. Dr. Werner Jaschke, Vorstand der Universitätsklinik für Radiodiagnostik an der Universitätsklinik Innsbruck

"Ins Herz hineinschauen: neue Wege in der kardiologischen Bildgebung" - Univ. Prof. Dr. Christian Loewe, Universitätsklinik für Radiodiagnostik, Allgemeines Krankenhaus Wien

Wir würden uns sehr freuen, Sie zu dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Voranmeldung

