Schneeberger: Behandlung des RH-Berichts zum Projekt Skylink im Februar-Landtag

Notwendige Schritte für eine nachhaltige, positive Entwicklung des Flughafens wurden bereits eingeleitet

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Wir haben immer gesagt, dass wir bei vorliegen des Rechnungshof-Berichts zum Skylink eine unverzügliche Debatte darüber führen werden. Jetzt ist der Bericht da und daher stehe ich dazu und werde mich für eine Behandlung im Rechnungshof-Ausschuss am 17. Februar und in der darauf folgenden Landtagssitzung am 24. Februar einsetzen. Denn wir haben nichts zu verbergen", erklärt VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger anlässlich der Veröffentlichung des Rechungshof-Berichts zum Projekt Skylink.

"Normalerweise wäre eine Behandlung der Rechnungshof-Berichte erst in der Mai-Sitzung des NÖ Landtags vorgesehen. Doch wie versprochen wollen wir den Bericht zum Skylink unverzüglich diskutieren. Daher soll er nach den Semesterferien am 17. Februar im zuständigen Rechnungshof-Ausschuss und eine Woche später im niederösterreichischen Landtag behandelt werden. Diesen Vorschlag werde ich den anderen Parteien spätestens in der kommenden Präsidial-Sitzung präsentieren", so Schneeberger.

"Dass dem Land Niederösterreich die erfolgreiche Zukunft des Flughafens wichtig ist, hat es schon in der Vergangenheit gezeigt. So gab es Veränderungen im Vorstand auf Vorschlag des Landes Niederösterreich als Eigentümervertreter und auf Drängen der Vertreter Niederösterreichs im Aufsichtsrat wurden jene Schritte eingeleitet, die eine nachhaltige und positive Entwicklung des Unternehmens in Zukunft garantieren sollen", erklärt VP-Klubobmann Schneeberger.

