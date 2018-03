FPK-Darmann: SPÖ-Schober unterstützt teures Berufsheer

Klagenfurt (OTS) - "Wenn SPÖ-Sicherheitssprecher Schober eine sachliche und bedächtige Diskussion über die Bundesheer-Reform fordert, richtet er sich vorrangig wohl an seinen SPÖ-Parteigenossen Darabos. Dieser ist offenkundig beratungsresistent, will aber - ohne Meinungsaustausch mit seinen Generälen - die größte Bundesheerreform seit dem Ende des 2. Weltkrieges mit Gewalt übers Knie brechen", erklärt FPK-Klubobmannstellvertreter LAbg. Mag. Gernot Darmann.

Die SPÖ habe es zu verantworten, dass sämtliche von Darabos in Diskussion gezogene Berechnungen auf mehr als fragwürdigen Beinen stünden, egal ob zu den verschiedenen Bundesheer-Modellen oder zu einem Sozialjahr etc. "Die SPÖ hat durch ihre Affäre mit den getürkten Zahlen jegliches Vertrauen verloren. Schober sollte sich lieber bei seinen Parteifreunden in Wien dafür einsetzen, dass der Bevölkerung endlich reiner Wein zu den tatsächlichen Kosten eingeschenkt wird. Denn bisher hat die SPÖ nur versucht, alle für dumm zu verkaufen", meint Darmann.

"Darabos ist rücktrittsreif. Für einen Verteidigungsminister reicht es einfach nicht, dass sich sein Amtsverständnis ohne Rücksicht auf Verluste in der eigenen Parteilinie erschöpft", schließt Darmann.

