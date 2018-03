"KURIER"-Kommentar von Helmut Brandstätter: "Ende des Journalismus"

Der ORF fällt auf Grassers Schmäh herein und hat als Info-Sender abgedankt.

Wien (OTS) - Zunächst die gute Nachricht: Der ORF bemüht sich wieder, Publikumsinteresse zu wecken. Aber zu welchem Preis! Die Österreicher haben noch immer nicht genug von Karl-Heinz Grasser, also schalteten 660.000 Zuseher am Sonntagabend ein. Aber viele von ihnen wollten mehr erfahren, als die erstaunliche Tatsache, dass Grasser zwar keine Einkünfte mehr hat, dafür aber komplizierte Firmenkonstruktionen braucht, um seine Millionen rund um den Erdball zu schicken.

Im Ernst: Es gibt so viele Fragen an Grasser. Warum gerade der Immobilienhändler Ernst Karl Plech Aufsichtsratsmandate in den staatlichen Wohnbaugesellschaften bekam, derselbe Plech, mit dem Grasser heute eine Firma betreibt. Warum Grasser die Öffentlichkeit falsch über seine Kontakte zu seinem Freund Meischberger informiert hat. Welche Leistungen hat er bei Meinl International Power für viele Millionen Honorar erbracht? Und so weiter.

Aber da hätte man kritische Journalisten oder Juristen einladen müssen. Nicht im ORF. Nur der bürgerliche PR-Profi Wolfgang Rosam ging auf Grasser los und widerlegte die These, dass die "linke Jagdgesellschaft"die angeblich großen Erfolge des KHG zerstören wolle.

Rückfragen & Kontakt:

KURIER, Chefredaktion

Tel.: (01) 52 100/2601