Mederi Therapeutics gibt FDA 510(k)-Genehmigung für den MDRF1-Radiofrequenzgenerator bekannt

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Mederi

Therapeutics Inc. gab heute den Erhalt der FDA 510(k)-Genehmigung für seinen neuen MDRF1-Generator bekannt.

Der Mederi-RF-Generator liefert dem Stretta(R)-System, das der Behandlung von Refluxösophagitis (Gastroesophageal Reflux Disease -GERD)dient, sowie dem Secca(R)-System, das für die Behandlung von Darminkontinenz oder Darmkontrollstörungen (Bowel Control Disorder -BCD) konzipiert wurde, Energie.

"Die heute erhaltene FDA-Genehmigung für den MDRF1 ist die Belohnung für grosse Investitions- und Designleistungen seitens Mederi. Ziel des MDRF1-Projektes war es, ein hochqualitatives und zuverlässiges System für die Behandlung dieser beiden schwerwiegenden und schwächenden Zustände herzustellen", so Will Rutan, CEO von Mederi. "Mederis neuer RF-Generator reduziert die erforderlichen Investitionen des Nutzers erheblich, da er eine Kombination aus zwei Generatoren ist. Der MDRF1 ist ein kleiner, leichter und tragbarer Hochfrequenzgenerator, der, im Vergleich zu seinen Vorgängermodellen, über eine intuitivere Benutzeroberfläche verfügt", fuhr Rutan fort. "Der MDRF1 fasst die Funktionalität dieser vorhergehenden Modelle in einem einzigen System zusammen, das sowohl die Stretta- als auch die Secca-Geräte mit Energie versorgt."

Die Tatsache, dass solche Produkte zur Verfügung stehen, stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der minimalinvasiven Möglichkeiten dar, der Millionen Menschen, die unter GERD oder BCD leiden, zugute kommt. Teil der Behandlung ist die Sendung von Hochfrequenzenergie an die Schliessmuskeln, die sich an beiden Enden des Verdauungssystems befinden. Das Secca- und das Stretta-System überbrücken die Diskrepanz zwischen der konservativen oder pharmakologischen Therapie und der invasiven Chirurgie - und bieten Ärzten und Patienten eine effektive und weniger komplizierten Alternative.

Diese FDA 510(k)-Genehmigung sowie unsere kürzlich erhaltene CE-Kennzeichnung und ISO 13485-Zertifizierung demonstrieren Mederis unerschütterlichen Einsatz für Innovation, Sicherheit und Qualität.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.mederitherapeutics.com.

INFORMATIONEN ZU MEDERI

Mederi Therapeutics produziert und vermarktet innovative medizinische Geräte zur Behandlung mit Hochfrequenzenergie von Störungen, die mit dem menschlichen Verdauungssystem zusammenhängen. Alle Therapien von Mederi werden ambulant durchgeführt, sind minimalinvasiv und fördern eine schnelle Genesung. Der Sitz von Mederi Therapeutics befindet sich in Greenwich (Connecticut).

