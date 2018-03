FPK-Darmann: Den politischen Wilderern der ÖVP die (Revier-)Grenzen aufzeigen

Für den Tourismus schädliche Diskussion sofort beenden

Klagenfurt (OTS) - "Nachdem man offenkundig den gestrigen

Fehlschuss von ÖVP-Chef Martinz betreffend die Bären- und Wolfsjagd nunmehr selbst in den eigenen Reihen erkannt hat, ist heute bei der ÖVP kräftiges Rückrudern angesagt. Die aberwitzige Argumentationslinie einiger ÖVP-Funktionäre, dass alle Wölfe und Bären erlegt werden müssten, weil Touristen in Gefahr sind, scheint an Rozniks Haaren herbeigezogen. Offenbar ist einigen ÖVP-Funktionären nicht bewusst, dass sie mit ihren Aussagen mehr Schaden anrichten, als alle Wölfe und Bären zusammen. Martinz kann sich sicher sein, dass Kärnten-Touristen lieber Beeren pflücken als über tote Bären zu stolpern", erklärt FPK-KOStv. Mag. Gernot Darmann. Gerade Martinz als Tourismusreferent sei gefordert, die von ihm selbst losgetretene, unnötige Debatte schleunigst zu beenden.

Die ÖVP verrenne sich offenbar völlig in die Idee, eine Hetzjagd auf Bär und Wolf zu eröffnen, kritisiert Darmann. "Für den Landwirtschaftskammerwahlkampf scheint der ÖVP In ihrer Ideenlosigkeit bereits jedes Mittel recht zu sein, um Schlagzeilen zu machen. Jagd- und Naturschutzreferent DI Uwe Scheuch betreibt in Kooperation mit Landwirtschaftskammer, Naturschutz- und Jagdinstitutionen ein umfassendes Wildtiermanagement. Aber dazu gehört sicher nicht, alles zu erlegen, was einem ÖVPler nicht passt", so Darmann. ÖVP-Chef Martinz sei aufgerufen, diese unsinnige Debatte sofort abzustellen. "Wir haben aufrechte Gesetze, die Wolf und Bär unter Schutz stellen. Und das ist gut so. Oder will Martinz der Wilderei das Wort reden", fragt sich Darmann abschließend.

