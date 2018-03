Bundesheer fliegt Österreicher aus Ägypten aus

Bundesheer im Rahmen von Krisenunterstützungsteams (KUT Teams) bereits seit Samstag in Ägypten

Wien (OTS/BMLVS) - Gestern, Sonntag 30. Jänner 2011, wurde durch das Außenministerium ein Ansuchen um Unterstützung beim Heimtransport von Österreichern aus dem Krisengebiet an das Verteidigungsministerium herangetragen. Eine C-130 Hercules Transportmaschine des Bundesheeres fliegt heute, den 31. Jänner, nach Kairo. Spezialisten des Bundesheeres sind bereits vor Ort. Das Ausfliegen von Personen aus Krisengebieten entspricht den möglichen Aufgaben des Bundesheeres in einem Krisenfall.

Die Rückkehr der Bundesheermaschine wird am 1. Februar in den frühen Morgenstunden erwartet.

KUT Teams vor Ort

Seit vergangenen Freitag, den 29. Jänner 2011, befinden sich Spezialisten des Bundesheeres gemeinsam mit Vertretern des Außen- und Innenministeriums in Ägypten, um die österreichischen Vertretungsbehörden in Sicherheitsfragen zu beraten. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Basis eines Übereinkommens mit Außenamt und Innenministerium, das für derartige Situationen als nationales Beratungs- und Unterstützungselement implementiert wurde.

Die Angehörigen des Bundesheeres des KUT Teams sind in die Touristenzentren Hurghada, Sharm El Sheikh und Kairo gesendet worden, um im Anlassfall entsprechend vorsorgen und vor allem die verantwortlichen Behörden unterstützen zu können.

