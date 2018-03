Einladung zum Symposium Social Capital Management am 24.2.2011

Sozialkapital gezielt managen

Salzburg (OTS) - Die Fachhochschule Salzburg stellt beim Symposium "Social Capital Management" eine Kapitalform in den Mittelpunkt, die für den Erfolg in der Realwirtschaft genauso essentiell ist wie am Finanzmarkt und bisher zu wenig in Betracht gezogen wurde: das Sozialkapital.

Denn in Zukunft werden jene Unternehmen erfolgreicher sein, die ihr Sozialkapital kritisch reflektieren und gezielt managen:

Vertrauen als Organisationsprinzip bindet motivierte Mitarbeiter an die Firma, die aktive Beziehungsgestaltung zu Kunden und Lieferanten lässt sowohl die Reputation die Unternehmens wie auch die monetären Gewinne wachsen.

Hören Sie was die Experten dazu sagen. Referenten sind u. a.

DI Dr. Klaus Woltron, Minas Beteiligungs- und Management GmbH Clemens Dostal, Universal Music Austria

Markus Stelzhammer, Siemens AG Österreich

Civ. Ek. Margareta Holz, Deloitte

Dr. Klaus Neundlinger, Wirtschaftsphilosoph

Symposium

Social Capital Management



Kosten: Euro 220,- inkl. MwSt. (kostenlose Teilnahme für

Journalisten)

Details & Anmeldung: www.create.at/symposium



Datum: 24.2.2011



Ort:

Fachhochschule Salzburg Campus Urstein

Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein





