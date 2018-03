SP-Valentin an Stiftner: Nachhilfeunterricht in Sachen Rohrnetzsanierung gefällig?

Wiener Wasserwerke arbeiten mit umfassenden Erneuerungskonzept und 6-Säulen-Programm

Wien (OTS/SPW-K) - Erneut ahnungslos zeigt sich heute VP-Stiftner

in Sachen Wasserrohrsanierung in Wien: "Es ist dem Herrn Gemeinderat offensichtlich entgangen, dass die Wiener Wasserwerke ein umfassendes Rohrnetzerneuerungskonzept entwickelt haben und dieses Schritt für Schritt konsequent umsetzen. Gerne erläutere ich dieses Konzept Stiftner noch einmal in aller Kürze", erklärt Umweltausschussvorsitzender, SP-Gemeinderat Erich Valentin: "Unter Mitwirkung internationaler Experten haben die Wiener Wasserwerke ein 6-Säulen-Programm zur Rohrnetzerneuerung entwickelt. Das Programm basiert auf modernen Managementmethoden, computergestützten Überwachungssystemen und innovativen Bauverfahren. Darüber hinaus werden die Bauvorhaben mit anderen Baumaßnahmen in der Stadt perfekt abgestimmt. Jährlich investieren die Wiener Wasserwerke rund 30 Millionen Euro in Neubau, Erneuerung und Reparatur des Wiener Wasserrohrnetzes."

Auch die Erneuerung einer der wichtigsten Wasserstraßen Wiens, der Wasserleitung an der Triester Straße, die über 150.000 WienerInnen mit frischem Hochquellwasser versorgt, sei seit langem sorgfältig geplant und Teil des Programms, das die Trinkwasserversorgung der Millionenstadt Wien auch für die folgenden Generationen sicher stellt.

Trotz ausgeklügeltem Programm wird es natürlich auch in Zukunft nicht gänzlich auszuschließen sein, dass es, so wie gestern am Gürtel, zu spontan auftretenden Schäden am über 3.000 Kilometer langen Wasserrohrnetz in Wien kommt. Die Einsatzteams der Wiener Wasserwerke sorgen stets dafür, dass im Schadensfall die Wasserversorgung in kürzester Zeit wieder vollständig hergestellt ist. Nicht umsonst zählen die Wiener Wasserwerke weltweit zu den renommiertesten Wasserversorgungsunternehmen. "Die ewige Schlechtrederei an der perfekt funktionierenden Wasserversorgung in Wien ist mehr als entbehrlich, Herr Gemeinderat", so Valentin abschließend. (Schluss)

