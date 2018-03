Gahr: Rechungshofbericht über Skylink ist erschütternd!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Als "erschütternd" bezeichnet ÖVP-Rechnungshofsprecher Abg. Hermann Gahr den aktuellen Rechnungshof-Bericht über den Skylink-Bau am Flughafen Wien. "Diese Thematik gehört nach der massiven Kritik des Rechnungshofes wirklich restlos aufgeklärt", so Gahr heute, Montag.

Nachdem der Rechnungshof den Bericht an die Landtage von Wien und Niederösterreich geschickt hat, wird die Thematik nun auch in den dort zuständigen Ausschüssen behandelt, hofft Gahr auf eine ausführliche Diskussion in diesen Gremien. "Der Bericht macht jedenfalls deutlich, wie unverständlich es ist, dass der von Anfang bis Ende zuständige Vorstandsvorsitzende Kaufmann von den SPÖ-Vertretern so lange vor einer längst fälligen Ablöse bewahrt wurde."

Darüber hinaus liege es nun an der Justiz und den zuständigen Gerichten, die strafrechtlich relevanten Tatbestände zu behandeln und aufzuklären, schloss der ÖVP-Rechnungshofsprecher.

