Pressekonferenz anlässlich der Zerschlagung eines internationalen Händlerringes für Anabolika

Zahlreiche Festnahmen und Sicherstellung von großen Mengen an Anabolika, Hormone und Stimulanzen in Österreich und Deutschland

Wien (OTS) - Dr. Ernst Geiger, Abteilungsleiter im Bundeskriminalamt, Mag. Andreas Holzer, stv. Leiter des Büros für Suchtmittelbekämpfung im Bundeskriminalamt, und Obstlt. Klaus Preining vom Landeskriminalamt Niederösterreich informieren am 1. Februar 2011, über einen der größten Polizeieinsätze gegen den organisierten Anabolikahandel in Europa. Die Tätergruppe war europaweit und den USA aktiv, darunter auch in Österreich. Ermittlungen führten zu zahlreichen Festnahmen und der Sicherstellung von Anabolika, Hormonen und Stimulanzen in Österreich und Deutschland.

Ort: Bundesministerium für Inneres, Festsaal Herrengasse 7, 1010 Wien

Zeit: 1. Februar 2011, 09:00 Uhr

