FPÖ-Irschik: 2000 Unterschriften für Belebung des Schlingermarktes

Wirtschaftsfaktor in Floridsdorf, neue Impulse notwendig

Der Schlingermarkt in Floridsdorf hat in den letzten Jahren deutlich abgebaut. Seit dem Jahr 2006 bringt die FPÖ-Floridsdorf daher immer wieder Anträge in der Bezirksvertretung zur Belebung und Gestaltung des Schlingermarktes ein. 2000 Unterschriften wurden bisher gesammelt und Gesprächsrunden mit den Geschäftsleuten abgehalten. Bedauerlicherweise wurde aber keine dieser Initiativen von der SPÖ unterstützt, erinnert FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Irschik.

Umso erfreulicher ist, dass die Bezirks-SPÖ nun doch begriffen haben dürfte, dass die Erhaltung dieses wichtigen Wirtschaftfaktors für den Bezirk enorm wichtig ist. Ob den Worten auch Taten folgen, bleibt allerdings abzuwarten. Die FPÖ war und ist die treibende Kraft, wenn es um den Erhalt des Schlingermarktes geht - wir werden daher auch zukünftig nicht locker lassen, bis es zu einer Verbesserung der derzeitigen Situation gekommen ist", so Irschik abschließend. (Schluss)paw

