VP-Stiftner: Wasserrohrsanierung muss effektiver werden

Ordentliches Sanierungsmanagement notwendig

Wien (OTS) - "Unter Sanierung ist nicht zu verstehen, dass man wartet bis etwas bricht", kritisiert ÖVP Wien Umweltsprecher LAbg. Roman Stiftner in Reaktion auf die Pannenserie bei Wasserrohrbrüchen in Wien. Die Sanierung der Wasserrohre müsse in Wien besser koordiniert werden und effektiver werden. "Infrastrukturmaßnahmen müssen geplant werden. Es hat keinen Sinn zu warten bis ein Rohr bricht, um es dann zu sanieren. Das ist der falsche Weg", so Stiftner angesichts des gestrigen Wasserrohrbruchs auf dem Währinger Gürtel, der seit heute Früh für ein Verkehrschaos sorgt.

"Hätte man ein ordentliches Sanierungsmanagement würden uns solche Schikanen erspart bleiben", ist Stiftner überzeugt. Den Verkehrsteilnehmern und nicht zuletzt der Wiener Wirtschaft zuliebe sei es an der Zeit, das unlängst vorgestellte Wasserrohrsanierungskonzept der Stadt Wien nochmals zu überprüfen, so Stiftner abschließend.

