SPÖ Kärnten: Berufsausbildungsverpflichtung nach der Schulpflicht muss kommen

Hundstorfer, Kaiser: Die SPÖ-Lehrlingsinitiative, sowie die Abschaffung Wehr- bzw. Zivildienstpflicht thematisierten Minister Hundstorfer und SPÖ-Kärnten-Chef Kaiser.

Klagenfurt (OTS) - Im Zusammenhang mit der Heeresreform forderten SPÖ-Minister Rudolf Hundstorfer und SPÖ-Landesvorsitzender LHStv. Peter Kaiser das Abrüsten der Worte und eine sachliche, entemotionalisierte Diskussion. Sowohl an der Abschaffung des verpflichtenden Wehrdienstes als auch am von Hundstorfer präsentierten Sozialjahr hält die SPÖ fest.

"Wir verlieren in Kärnten? täglich sieben junge Menschen, die Kärnten den Rücken kehren. Bis 2020 fehlen uns in Kärnten am Arbeitsmarkt laut Prognosen bis zu 18.000 Menschen. Wir müssen also Perspektiven schaffen, die unser Bundesland wieder attraktiv zum Leben machen", rechnet Kaiser vor. Ein Schritt in diese Richtung ist eine modernere Lehrlingsausbildung, die er gemeinsam mit dem Kärntner ÖGB-Chef NRabg. Hermann Lipitsch vorantreibt. Dabei spielt auch die Durchlässigkeit des Bildungssystems eine übergeordnete Rolle.

In dem Zusammenhang fordert Minister Hundstorfer eine Berufsausbildungsverpflichtung für junge Menschen nach der Pflichtschule. "Dabei könnten die jungen Leute zwischen einer Lehre oder einer weiterführenden Schule wählen. Wie die aktuelle Krise gezeigt hat, ist das Wichtigste für die Menschen eine gute Grundausbildung, um auch in der Krise Geld verdienen zu können", erklärt Hundstorfer.

Kaiser ist überzeugt, dass ein von ihm gefordertes Lehrlingsforum, in dem alle an der Ausbildung beteiligten Institutionen, sowie die Sozialpartner als auch die Schulen vertreten sind, Abhilfe schaffen könnte. Hundstorfer kündigte seinerseits Unterstützung für diesen Lehrlingsverbund an, bei dem es analog der universitären Ausbildung Praktika für Techniklehrlinge in Slowenien und Italien geben soll. (Schluss)

