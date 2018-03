Schule: BZÖ-Haubner: "Spät kommt nun Pühringer auf Defizite drauf"

Wien (OTS) - "Spät, aber doch kommt nun Oberlehrer Pühringer drauf, dass es in der Schule im Bereich der Integrationsmaßnahmen enorme Defizite gibt. Vor den Wahlen gibt der oberösterreichische Landeshauptmann immer nur Absichtserklärungen ab und jetzt erkennt Pühringer plötzlich doch, dass man in diesem Bereich wirklich was machen muss", stellte heute die oberösterreichische BZÖ-Landesobfrau und BZÖ-Bildungssprecherin Abg. Ursula Haubner zu einem diesbezüglichen "SN"-Interview Pühringers fest.

In diesem Zusammenhang verwies Haubner auf das BZÖ-Bildungskonzept, das unter anderem auch eine Beschränkung auf maximal 30 Prozent Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache pro Klasse, einen verstärkten Förderunterricht und einen Integrationsbeauftragten pro Schule beinhaltet.

