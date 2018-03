Regner zu Diskussion um Frauenquote: "40-Prozent-Forderung bleibt aufrecht"

SPÖ-Europaabgeordnete sieht neuen Schwung in der Debatte um Frauenquote

Wien (OTS/SK) - Evelyn Regner, stv. Delegationsleiterin der SPÖ-Europaabgeordneten, begrüßt die endlich wieder intensiver geführte Debatte um eine verpflichtende Frauenquote. "Ich habe erst in der vergangenen Woche wieder einen Änderungsantrag eingebracht, um zumindest in Finanzinstitutionen eine verpflichtende Frauenquote von 40 Prozent zu erreichen", so Regner - selbst wenn eine Quote von 50 Prozent ein logischer Schritt wäre. ****

EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier kündigt für April einen Kommissionsentwurf an. In Deutschland hält Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eine Frauenquote von 30 Prozent in Führungsgremien der deutschen Wirtschaft für unverzichtbar. Und Bundesfamilien- und frauenministerin Kristina Schröder (CDU) will ihre Pläne für eine flexible Frauenquote mit Spitzenmanagern im März abstimmen.

Regner: "Eine Finanzkrise wie vor zwei Jahren, wo in den Führungsetagen von Banken und Versicherungen überwiegend eine Riege aus Männern unter sich die Regeln ausgemacht hat, wäre mit einer entsprechenden Frauenquote nicht mehr so leicht möglich. Die Finanzkrise ist eine Krise verursacht von Männern in Finanzinstitutionen: 'Lehman Sisters' wäre so nicht passiert." (Schluss) mo/mp

