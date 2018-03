Steindl: ÖVP-Minister setzen Impuls für mehr Energieeffizienz und wirtschaftliches Wachstum

Förderoffensive "Thermische Sanierung" sorgt für nachhaltigen Aufschwung und neue Arbeitsplätze

Wien, 31. Jänner 2010 (ÖVP-PK) ÖVP-Wirtschaftssprecher Konrad Steindl ist erfreut über die Förderoffensive zur Thermischen Sanierung, die heute von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Umweltminister Niki Berlakovich vorgestellt wurde: "Mit dieser Offensive setzen die beiden ÖVP-Minister einen wichtigen Impuls für mehr Energieeffizienz und wirtschaftliches Wachstum." Bis zum Jahr 2014 sollen 400 Millionen Euro an private Haushalte sowie Klein-

und Mittelbetriebe ausgeschüttet werden. "Privatpersonen und Wirtschaftstreibende profitieren doppelt von dieser Förderung. Einerseits sparen sie sich Geld durch Investitionen in energieeffiziente Maßnahmen und damit einem niedrigeren Energieverbrauch, andererseits werden sie wettbewerbsfähiger, um den weltweiten Aufschwung bestmöglich zu nutzen", so Steindl. ****

Für den ÖVP-Wirtschaftssprecher werden vor allem Privathaushalte von den umfangreichen Förderungen profitieren. "Durch den Sanierungscheck, im Volumen von 70 Millionen Euro, erhalten Österreichs Haushalte zusätzliche Anreize, um auf neue, energiesparende Dämmungen oder Wärmesysteme umzustellen. Dadurch werden nicht nur die Kosten für 15.000 Privathaushalte gesenkt, sondern auch rund vier Millionen Tonnen CO2 reduziert."

Durch die Fördermaßnahmen werden außerdem rund 10.000 green jobs gesichert beziehungsweise neu geschaffen. "Umweltminister Berlakovich und Wirtschaftsminister Mitterlehner erreichen mit der Förderoffensive sowohl wirtschaftliche als auch umweltpolitische Verbesserungen und sorgen für nachhaltigen Aufschwung und neue Arbeitsplätze. Ein wichtiges Signal in Zeiten des Aufschwungs", so Steindl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at