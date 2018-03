AKNÖ: "Kostenloses Reisestorno muss möglich sein"

Österreichische Reisewarnung von deutschen Veranstaltern ignoriert

Wien (OTS) - Das österreichische Außenministerium hat aufgrund der aktuellen Ereignisse eine Reisewarnung für ganz Ägypten ausgesprochen. Das gibt den Reisenden ein kostenfreies Rücktrittsrecht. Aber: Deutsche Reiseveranstalter machen nicht mit.

Die Semesterferien stehen bevor und viele ÖsterreicherInnen haben ihre Reise in den warmen Süden, nach Ägypten, schon lange gebucht. Aufgrund der derzeitigen innenpolitischen Unruhen im Land wurde eine formelle Reisewarnung herausgegeben. Für die Reisenden bedeutet das, sie dürfen von Ihrem Recht Gebrauch machen, die Reise kostenlos zu stornieren. Das sehen deutsche Reiseveranstalter jedoch anders. Sie lehnen ein kostenloses Reisestorno ab, da es in Deutschland derzeit keine offizielle Reisewarnung für Ägypten gibt. Das verärgert nun viele ÖsterreicherInnen, die ihre Ägypten-Reise über einen deutschen Reiseveranstalter gebucht haben. Ein kostenloser Rücktritt könne aber auch ohne offizielle Reisewarnung zulässig sein, weiß AKNÖ-Konsumentenberater Mag. (FH) Manfred Neubauer. "Wenn die Intensität und das Ausmaß der Ereignisse so groß sind, wie momentan in Ägypten, muss ein kostenloses Storno möglich sein."

Reisetermin entscheidend Ist der Reisetermin jedoch erst in einigen Wochen, rät Neubauer, sich mit dem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen, die Entwicklungen in Ägypten zu beobachten und abzuwarten. "Wenn der Reisetermin nicht unmittelbar bevorsteht, kann sich die Lage noch ändern, den Reiserücktritt sollte man daher noch abwarten", so Neubauer.

