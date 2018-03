Skandalbericht Skylink im NÖ Landtag: Grüne fordern Sondersitzung

Krismer: Pröll-Bande maßgeblich für Projektentgleisung verantwortlich

St. Pölten (OTS) - "Die AktionärInnen des Flughafen Wien werden abheben, wenn sie den Bericht des Rechnungshofes zum Projekt Skylink lesen", ist sich die Grüne Finanzsprecherin Helga Krismer sicher. Der Skandalbericht wurde heute den Ländern Wien und Niederösterreich offiziell zugestellt. Dank des Rechnungshofes erfahren nun sowohl SteuerzahlerInnen in Wien und Niederösterreich als auch die AktionärInnen schwarz auf weiß, was seit Jahren unter der Tuchent gehalten wurde.

Für Krismer liest sich der Bericht wie eine Lausbubengeschichte, wo inkompetente, mit Parteibuch installierte Buben keine Ahnung haben, was sie bauen sollen und daher auch nichts entscheiden wollen. Oder wie bei Herrn Gabmann, der dann alleine über einen Baustopp entscheidet, wobei das alle im Vorstand entscheiden hätten sollen. Um das Vertrauen in die Länder als Mehrheitseigentümerinnen bei Aktiengesellschaften wieder herzustellen und um die Flughafen AG auf Kurs zu kriegen, verlangen die Grünen radikale Neuaufstellungen im Flughafen. "Ich verlange eine Sondersitzung zu diesem RH-Bericht. Wenn die VP Niederösterreich einen Funken Anstand hat, angesichts ihrer Personalentscheidungen und Wirtschaftsinkompetenz beim Flughafen, muss sie das parlamentarische Vorhaben unterstützen", so Helga Krismer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im NÖ Landtag

Mag. Kerstin Schäfer

Tel.: Mobil: +43/664/8317500

kerstin.schaefer @ gruene.at

http://noe.gruene.at